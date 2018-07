Javier Troyano renuncia a los Nacionales de atletismo El velocista, que buscaba mínima para los Europeos de Berlín, arrastraba una lesión MARINA RIVAS Sábado, 21 julio 2018, 14:07

Era una de las grandes bazas de Málaga para hacer ver la calidad de la provincia en el Campeonato de España absoluto que se disputa, en estos momentos y, hasta mañana por la noche, en Getafe, Madrid. Sin embargo, una lesión que arrastraba el joven velocista del Club Atletismo Málaga, Javier Troyano, le ha llevado a tomar una dura pero realista decisión de última hora. Así relata el inicio de sus molestias a este periódico: «Hace dos semanas, en mi Campeonato de España (sub-23) me rompí el bíceps femoral, tenía un centímetro de líquido y me tiré toda la semana con el fisio. El pasado lunes me hice una ecografía y ye me dijo que no tenía rotura ni líquido, así que seguí trabajando para este día, Pero, al final, por decisiones técnicas, no voy a disputar el Campeonato».

Sabía que era su última oportunidad para luchar por esa marca mínima que le daría el pasaporte al Europeo de Berlín de agosto. El listón estaba en 20.90 y él partía con un tiempo de 21.20. «Después de tomar la decisión, tengo esa espina de no poder correr, me hacía mucha ilusión, porque al final era lo que me podía catapultar para Berlín…», se sincera. Sin embargo, bien es cierto que el conseguir esta mínima no supondría viajar de forma directa, ya que sólo pueden representar a España tres de los cinco atletas que ya han conseguido la marca.

Por tanto, el malagueño, optó por la que creyó la decisión adecuada: «Ayer por la noche, pensamos que era mejor recuperarme bien para estar al cien por cien el año que viene. Hay veces que las decisiones son duras, pero creo que es lo correcto. Ahora, ya que estoy en Getafe, me toca disfrutar del espectáculo desde la grada».