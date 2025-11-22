Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Isa Rivero posa con el cinturón de campeona del mundo, aún sobre el ring Aida Barrio

Isa Rivero, tercera española que se proclama campeona del mundo de boxeo

La vallisoletana la nueva reina del peso átomo tras imponerse a los puntos a la mexicana Silvia 'La Guerrerita' Torres

José Miguel Ortega e Ignacio Tylko

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

La vallisoletana Isa Rivero es la nueva campeona del mundo del peso átomo tras conquistar el título en la Cúpula del Milenio de la capital ... pucelana, con lleno en las gradas, en un combate que apuró sus diez asaltos y que se decidió a los puntos. 'La Finita', que exhibió una forma física exultante, ganó por decisión mayoritaria, toda vez que se impuso en dos de las puntuaciones de los jueces (96-94 y 97-93) y empató en la decisión del tercero (95-95), lo que le otorgó finalmente el preciado cinturón de campeona del mundo.

Isa Rivero, tercera española que se proclama campeona del mundo de boxeo