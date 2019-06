Infantino, reelegido presidente de la FIFA Jueves, 6 junio 2019, 00:03

Único candidato en liza, Gianni Infantino fue reelegido por aclamación, sin necesidad de una votación, presidente de la FIFA para los próximos cuatro años, hasta 2023, ayer en París, durante el 69.º Congreso del organismo. «Gracias a todos, a los que me quieren y me odian. Hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes y para ustedes», dijo Infantino emocionado.