Un inesperado sueño olímpico

Su nombre artístico es 'Lil Dani', trabaja como bailarín y se trasladó hace unos meses a Madrid para ampliar su formación

El pasado mes de febrero, Daniel González recibió una noticia que, sin quererlo, podría cambiar su futuro. El primero en advertirle fue su padre. Este le mandó un mensaje al móvil, en el que aparecía un titular: «El breakdance, propuesto como deporte olímpico cara a París 2024». Junto a este le escribió: «Ya puedes empezar a entrenar». Su hijo creyó que era una broma. Después de muchos años pasando inadvertido, la pasión que movía y sigue moviendo su día a día podría llevarlo a cumplir un sueño que nunca antes habría podido imaginar.

González, de 22 años, se hace llamar 'Lil Dany' bajo los focos, nació en Córdoba, aunque su familia se trasladó a San Pedro Alcántara cuando él todavía no tenía uso de razón, por lo que siempre se ha considerado malagueño. Pese a su juventud, ha viajado por todo el mundo, sobre todo por Europa. Y es que desde hace varios años el costasoleño forma parte de las grandes promesas del breakdance nacional. En 2018, fue campeón de España del BC One de Red Bull, que le dio el pase al Mundial del pasado año, y ha competido en grandes escenarios continentales, principalmente en Alemania y Francia. En el país galo se llevó el primer premio del 'Chambér'hip-hop session en 2017.

Una afición que le llegó casi de la nada y con escasos ocho años, siguiendo los pasos de su hermano, que aprendió algunos movimientos viendo la televisión. Así hasta hoy. El pasado año, el marbellí se trasladó a Madrid, buscando convertir su talento en un trabajo, mientras se formaba en baile contemporáneo con la compañía de Danni Pannullo. Eso sí, en cuanto al 'break', en la capital lo practica de una forma peculiar: «Hacemos quedadas para entrenarnos en la calle, normalmente en el metro de Nuevos Ministerios. Nos reunimos muchísimos, nos conocemos entre todos y nos ayudamos a mejorar». Ahora, en verano, ha aparcado la capital para trabajar como imagen y bailarín en el popular Ushuaïa Beach Hotel de Ibiza (junto a su novia), conocido por sus festivales de música electrónica (bajo el sello Ants) con DJ's internacionales.

González nunca deja de lado el trabajo (fue bailarín hasta en un circo), pero reconoce que al abrirse la puerta del olimpismo para su estilo cambia su forma de ver las cosas. «Es un paso enorme para la comunidad del 'break'. Creo que no hemos tenido el reconocimiento que merecíamos y que a través de un evento como son unos Juegos, todo el mundo puede darse cuenta de que esto no es una tontería», señala. «Mucha gente da su vida por esto y no obtiene recompensa. Este es el primer paso hacia algo mucho más grande».

La competición

El mundo del 'breakdance' es complejo. Las grandes competiciones o eventos se mueven por patrocinadores privados. Al no reconocerse explícitamente como un deporte, no cuentan con un organismo regulador como una federación. «Tenemos marcas, 'sponsors', pero nada como unos Juegos. Es una gran plataforma para que podamos empezar a hablar de becas, de ayudas deportivas. Creo que el que fuera considerado un deporte, me daría estabilidad, porque a día de hoy este mundo es una montaña rusa», se sincera el malagueño.

El funcionamiento de estas competiciones se asemeja a lo que una 'batalla de gallos' en rap. Puede competirse en grupos (el suyo es 'Malaganzsters') o de forma individual; en esta, los contrincantes se enfrentan en duelos de unos 35 segundos. Un tiempo en el que, con libertad de movimientos, deben demostrar capacidad de improvisación, creatividad y agilidad para hacer ver que durante su turno han superado al rival. La valoración de los jueces es subjetiva, aunque se mueve por los anteriores conceptos, principalmente. «Es una mezcla de deporte y arte. Se valoran nuestras habilidades e incluso el que tengamos un estilo propio», añade. Imaginando cómo sería representar a España en unos Juegos, González expresa: «Me encantaría hacer historia con España, aspirar a ganar una medalla… Sería mi sueño poder dedicarme a esto profesionalmente, como deportista. Desde ya voy a prepararme a muerte, ojalá llegue a ser olímpico».

Y, quién sabe puede que algún día sus plegarias pasen a ser una realidad. El Comité Olímpico Internacional ya aprobó, de forma provisional, la inclusión del breakdance, además del skateboarding, el surf y la escalada en la cita parisina de 2024, alegando que a través de estas modalidades buscan la innovación, la creatividad y el acercamiento con las nuevas generaciones. Sin embargo, no será hasta diciembre cuando se apruebe definitivamente. Mientras, González seguirá trabajando y soñando con un futuro olímpico: «Tengo cuatro años para entrenarme todos los días al cien por cien e intentar llegar a lo más alto».