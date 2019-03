Un inagotable Rocasa Gran Canaria derrota al Rincón Fertilidad en casa Gandulfo, intentando romper la defensa del Rocasa. / FRANCIS SILVA El cuadro malagueño intentó la remontada se topó con un rival físicamente superior que no le dio opciones de victoria MARINA RIVAS Viernes, 29 marzo 2019, 23:40

24 Rincón Fertilidad Diva, Boada (4), Espe López (2), Andreu (1), Medeiros (1), Campigli (2) y Sole López (8)– siete inicial - ; Martín, Isaura (3), Calzado (2), Grosso, Pérez, Gandulfo (1), Rein, Sánchez y Vidal. 27 Rocasa Gran Canaria Navarro, Lusson (1), Mbengue (4), Rodríguez (6), Falcón (7), González (4) y Trojaola (3) – siete inicial - ; Padrón, Schuster, Pizzo (2), Pérez, Toscano, Dos Santos.

Volver a casa no siempre no siempre es sinónimo de alegría, sobre todo si tras dos semanas de parón por selecciones acabas sufriendo una nueva derrota en tu feudo. El Rincón Fertilidad cayó este viernes ante un Rocasa Gran Canaria físicamente superior y que llevó las riendas durante todo el partido. El cuadro visitante se coronó líder provisional en la Liga Guerreras Iberdrola y el malagueño no pudo hacer más que intentar aguantar con dignidad hasta el cierre del partido aunque el marcador se tornara en su contra (24-27).

El descanso de la competición liguera no pareció sentar demasiado bien a las costasoleñas al inicio del partido, comenzaron demasiado tranquilas y Diva, que volvía a la titularidad en portería tuvo que echarse todo el peso equipo a sus espaldas ante la insistencia del Rocasa. Tirar y correr, así en bucle. Esa fue la hoja de ruta del cuadro canario durante todo el partido, que siguió al pie de la letra, incansable. La falta de garra y de iniciativa en la estrategia ofensiva al inicio del juego acabó pasando factura al equipo de Diego Carrasco, que reaccionó de forma tardía para intentar poner firme al rival antes del descanso.

En torno a diez minutos antes de marchar a vestuarios, un cuadro malagueño liderado por su capitana Sole López comenzó a entrar en el juego y a reducir distancias en el marcador. Un parcial de 6-3 para el Rincón Fertilidad sirvió para que la grada pudiera pensar que la remontada todavía era factible. Incluso al reanudarse el encuentro, el cuadro malagueño fortaleció sus combinaciones y su estrategia en la primera línea y llegó a ponerse incluso a sólo dos goles de distancia de las canarias.

Al ver que López, que acabó como la máxima anotadora con ocho goles en su cuenta, y jugadoras polivalentes como Campigli y Boada estaban encontrando huecos para llegar a portería, el rival optó por endurecer su defensa y frenó las posibilidades de penetración del cuadro local. Unido este muro en la zaga a la notable presencia de la internacional Silvia Navarro bajo Palos, el partido comenzó a complicarse demasiado para el Rincón Fertilidad, que perdió las riendas casi al final. La dureza del conjunto canario pudo con las de Diego Carrasco, pese a que intentaran obrar el milagro hasta el final. Ahora le queda esperar al cierre de la jornada para comprobar si pierde algún lugar en la tabla.