Ikram Rharsalla y Javier Gutiérrez se imponen en la XI edición de La Almijara Trail
Martina Plaza y Hugo Fernández ganan en la 'Mini Trail', mientras que el Trops-Cueva de Nerja fue campeón de Andalucía por clubes
SUR
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:22
Éxito total de la XI edición de la Almijara Trail y novena de Mini Trail disputada el pasado fin de semana en Nerja, con el ... patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento nerjeño, además de numerosas empresas privadas que han apoyado el evento, que también contó con la organización del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja.
El podio de la exigente Almijara Trail sobre 23 kilómetros correspondió a Javier Gutiérrez (Olimpo Granada), Manuel Anguita (Trops-Cueva de Nerja) y Juan Francisco Martin (Trops-Cueva de Nerja) en masculino, e Ikram Rharsalla (Trops-Cueva de Nerja), Moa Sjoberg (Malmoe) y Jamie Crabini (Trops-Cueva de Nerja) en féminas.
También hubo Campeonato de Andalucía de Trail por clubes, en el que el Trops-Cueva de Nerja se proclamó vencedor en absoluto masculino y femenino y en la categoría Máster femenino +40. En cuanto a la IX Mini Trail, Martina Plaza venció en el femenino, seguida de Diana Jurado y Laura Lozano y en masculino Hugo Fernández primero, segundo David Álvarez y completó el podio Raúl Roca.
