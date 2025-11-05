Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Podio del Trail femenino. SUR

Ikram Rharsalla y Javier Gutiérrez se imponen en la XI edición de La Almijara Trail

Martina Plaza y Hugo Fernández ganan en la 'Mini Trail', mientras que el Trops-Cueva de Nerja fue campeón de Andalucía por clubes

SUR

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Éxito total de la XI edición de la Almijara Trail y novena de Mini Trail disputada el pasado fin de semana en Nerja, con el ... patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento nerjeño, además de numerosas empresas privadas que han apoyado el evento, que también contó con la organización del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ikram Rharsalla y Javier Gutiérrez se imponen en la XI edición de La Almijara Trail

Ikram Rharsalla y Javier Gutiérrez se imponen en la XI edición de La Almijara Trail