Ignacio González García: «Soy realista, y acudir a Tokio 2020 es imposible; ojalá esté en París 2024» El triatleta malagueño, de 22 años, en el podio de Huelva el pasado domingo. / SUR El triatleta malagueño consigue la plaza para las Copas del Mundo de Madrid y Cagliari y el Campeonato de Europa en Holanda EUGENIO CABEZAS Martes, 26 marzo 2019, 00:44

El triatleta malagueño Ignacio González (Málaga, 1996) ha comenzado la que será su última temporada en la categoría sub-23, aunque ya compitiendo en la distancia olímpica. Tras una primera prueba en Sudáfrica el mes pasado, en la que quedó en la 39.º posición, su primer podio llegó este domingo en Huelva, donde se proclamó vencedor del Campeonato Iberoamericano, al quedar segundo en la Copa de Europa, por detrás del inglés Barclay Izzard. El deportista ya tiene la vista puesta en sus próximos retos de la temporada, un año en el que está plenamente volcado en el triatlón, tras terminar los estudios de Criminología en la UMA.

–¿Cómo fue la carrera del pasado domingo en Huelva?

–Bien, estoy muy satisfecho. Al salir del agua y empezar en la bicicleta ya me encontré entre los diez primeros. En la primera parte del circuito no me encontraba del todo bien y no me respondían las piernas como quería, pero cuando llegué a Huelva para empezar el último tramo, el de la carrera a pie, me fui encontrando mucho mejor, más fluido. A partir del kilómetro 5,5 pegué un ataque y conseguí irme, aunque el inglés iba muy fuerte y no pude alcanzarle. Al final entré a 23 segundos de él y pude mantener la segunda plaza, ya que el tercero, el también inglés Ben Djistra, entró sólo a siete segundos detrás de mí. El ambiente en las calles fue fantástico, sentí mucho el apoyo del público al competir en Andalucía.

–¿Cuáles son las próximas citas importantes de la temporada?

–En dos semanas estaremos en la Copa de Europa de Melilla y luego vienen las tres más importantes antes del verano, entre mayo y junio. Con este subcampeonato del domingo he conseguido la plaza para las citas de las Copas del Mundo de Madrid y Cagliari, en Italia, y la más importante, el Campeonato de Europa de triatlón élite, en la ciudad holandesa de Weert.

–¿Qué posibilidades reales tiene de acudir a las próximas Olimpiadas de Toki0 2020?

–Es muy complicado, diría que imposible. Únicamente hay tres plazas para España y tenemos a tres fueras de serie: Javier Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza. Los tres están muy fuertes y es imposible ganarles. Ojalá para el siguiente ciclo olímpico sí pueda estar, acudir a París 2024 sería un sueño. Pero de momento me gusta ir paso a paso. El objetivo es hacer un buen resultado en estas tres citas internacionales, pues consiguiendo entrar entre los 15 primeros podré ir a las Series Mundiales en Hamburgo, que son en agosto. Eso es lo máximo, la élite de la élite, es como jugar la Champions en triatlón. De momento, con este segundo puesto en la Copa de Europa de Huelva estoy en el puesto 111.º del 'ranking' de la Federación Internacional de triatlón (ITU).

–¿Quiénes son sus máximos rivales en su categoría?

–Hay gente muy fuerte, somos una generación que viene empujando mucho. Los más destacados son Roberto Sánchez Mantecón, Antonio Serrat y Antonio Benito, pero hay muchos más. El triatlón es un deporte que, afortunadamente, cada vez tiene más seguidores y cantera.

–¿Tiene suficientes apoyos, se puede vivir del triatlón?

–Lamentablemente no. Tenemos que buscarnos a los patrocinadores, a través de empresas, familiares y amigos. Es importante que las marcas nos apoyen y confíen en nosotros. Los premios en metálico están ahí, tenemos que seguir luchando, porque los ingresos que obtenemos son muy pocos, aunque siempre suponen un plus de motivación.

–¿Cuáles fueron sus éxitos más destacados la temporada pasada?

–Gané la Copa de Europa de Holten, en Holanda, y en el Campeonato de España conseguí la medalla de bronce. Luego en la Copa de Europa de Valencia también fui tercero y en el Europeo de mi categoría, sub-23, fui sexto. Este año voy a disputar el Mundial sub-23 en agosto en Suiza.