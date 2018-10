Mismo idioma, mejor juego Los fichajes de este año del Rincón Fertilidad posaron al inicio de la campaña. / FÉLIX PALACIOS El Rincón Fertilidad , al completo, vuelve a hablar español desde el año del ascenso MARINA RIVAS Málaga Sábado, 20 octubre 2018, 00:59

En este mismo momento, al inicio de la jornada 6 del pasado año, el Rincón Fertilidad sumaba tres derrotas y dos victorias. Un costoso comienzo que les obligó más tarde a la remontada, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Ahora, con sólo una desafortunada derrota, dos trabajados empates y dos triunfos, el equipo que, además, se sitúa quinto en la tabla y el tercero más goleador, desprende una imagen que nada tiene que ver con el curso anterior. Y pese a que los resultados llegan por un cúmulo de factores, uno de ellos prevalece sobre el resto. Es la primera vez, desde el ascenso del cuadro malagueño a División de Honor que la totalidad de la plantilla habla español.

Rincón Fertilidad-BM Castellón División de Honor Jornada 6ª Cancha Carranque (18.00 horas) Árbitro Espino Guerra y Navarro Baquero (Comité Canario)

La potencia de jugadoras de países del norte de Europa o de los Balcanes queda relegada a un segundo plano cuando, a la hora de la verdad, lo que se refleja es una completa falta de entendimiento. Una causa real del arranque tardío del pasado año, según explica el propio técnico, Diego Carrasco: «El año pasado teníamos dos serbias, una montenegrina... Era un lío de idiomas, y eso al final es una dificultad, porque no tenemos tiempo para acoplar a la gente», asegura. Y recuerda alguna de las situaciones habituales en aquellos entrenamientos: «Algunos ejercicios, por ejemplo, no los entendían y se quedaban un paso atrás, los veían y luego los repetían… Al final, el año pasado, empezamos a jugar en la quinta o sexta jornada», recuerda, todavía quejándose.

Aquella frustración se convirtió en alivio al ver que los ocho fichajes de este año procedían de latinoamérica o, en el caso más particular, de Brasil, como es el caso de Isa Medeiros, que además persigue a Sole López en el 'ranking' de goleadoras del equipo (2ª) y de la Liga Guerreras Iberdrola (7ª), con 27 tantos. Aunque no es la única de habla portuguesa en el equipo, también está su portera titular, Alice 'Diva' Fernandes. « 'Diva' lleva con nosotros desde el año pasado, así que ya controla el español perfectamente y, en el caso de Isa, aunque me entiende bien, ella misma quiso apuntarse a clases de español para perfeccionar el idioma. Se ha acoplado muy bien; hay que aprovechar su buen momento», comenta Carrasco.

Un buen momento que esperan poder perpetuar esta tarde, a las 18.00 horas en Carranque, donde se medirán al BM Castellón. A priori, uno de los rivales más asequibles, que llega habiendo perdido tres partidos, y sumado un empate y una victoria, precisamente en la pasada jornada. Además, las visitantes llegan con el tercer peor 'average' de la competición tras anotar 105 goles y encajar 137, lo que las lleva a la 11ª posición de las 14 posibles en la clasificación. Una oportunidad de las malagueñas, para demostrar la unidad del equipo ante su público.