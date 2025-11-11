Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rugby

Hugo González toca a la puerta de la élite

Este joven rinconero forjado en el Rugby Málaga, compite en la liga francesa ha sido internacional en categorías inferiores y ahora se abre paso en la absoluta

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Pueden contarse con los dedos de una mano los malagueños que se encuentran actualmente en la órbita internacional del rugby. Él no es sólo uno ... de ellos, sino que además, es uno de los jugadores más jóvenes que se ha incorporado a la dinámica del combinado nacional absoluto en estos últimos meses. Hugo González tenía 19 años cuando, el pasado 2024, debutó con el combinado nacional sénior en un amistoso, ante Estados Unidos, además de colaborar más tarde en el proceso de clasificación de España para el Mundial. Sin duda, cuando dio sus primeros pasos en este deporte, jamás se imaginó formando parte de la élite. Así lo refrenda: «Cuando comencé, iba al rugby por pasármelo bien, nunca pensé que acabaría llegando aquí».

