Hugo González toca a la puerta de la élite

Pueden contarse con los dedos de una mano los malagueños que se encuentran actualmente en la órbita internacional del rugby. Él no es sólo uno ... de ellos, sino que además, es uno de los jugadores más jóvenes que se ha incorporado a la dinámica del combinado nacional absoluto en estos últimos meses. Hugo González tenía 19 años cuando, el pasado 2024, debutó con el combinado nacional sénior en un amistoso, ante Estados Unidos, además de colaborar más tarde en el proceso de clasificación de España para el Mundial. Sin duda, cuando dio sus primeros pasos en este deporte, jamás se imaginó formando parte de la élite. Así lo refrenda: «Cuando comencé, iba al rugby por pasármelo bien, nunca pensé que acabaría llegando aquí».

Hugo, natural de Rincón de la Victoria y de 1,84 de estatura, siempre fue un niño muy activo y aficionado de los deportes. De pequeño practicó natación y tenis, pero fue gracias al padre de una amiga, que era entrenador de rugby, como conoció la disciplina que le llevaría a lo más alto. En realidad, este técnico le ofreció clases a su hermano, pero González, al ver su creciente afición, siguió sus pasos y decidió apuntarse también, en el Club Deportivo Axarquía. Sin embargo, siendo aún muy pequeño, decidió busca un club mayor, en el que crecer y competir a mayor escala. Y así, recaló con sólo 11 años en el Rugby Málaga.

Aquí se forjó hasta los 18 años y aquí, en la que siempre será su casa, comenzó a captar la atención de los reclutadores. Con 13 años comenzó a recibir la llamada de la selección andaluza, donde coincidió con otro malagueño, el también internacional absoluto Alberto Carmona, siendo González un año menor. Y cuatro años más tarde, con 17, tocaría a su puerta por primera vez la española, en este caso la sub-18, selección con la que logró su primer metal internacional, el del Mundial sub-18 de 2023.

SUR / FERUGBY

Con la mayoría de edad, definitivamente, le cambió la vida. Apostó por marcharse de casa para dar el salto a la División de Honor, la máxima categoría de España. «Cuando cumplí los 18 me fichó el Complutense Cisneros de Madrid y me ofreció además una beca para estudiar. Estuve dos años allí, cursando también Podología, pero se me presentó la oportunidad de Francia y no pude rechazarla», relata. Y es que este verano, González dio un nuevo paso en su carrera fichando por el Bayonne de la liga francesa, una de las más exigentes de nuestro continente y completamente profesionalizada, realidad que dista mucho del rugby actual en España.

«El rugby aquí está mucho más avanzado, me vine por el futuro profesional pero también por dar un salto de nivel. Mi club es una pasada, es todo muy profesional mientras que en España aún no es profesional este deporte. Las instalaciones son mejores, el seguimiento de los jugadores también, tenemos unos 7-8 fisios pendiente de nosotros, médicos, preparadores… Además, los partidos del 'Top-14' (la Primera División) se retransmiten en televisión y los estadios se llenan en cada partido», enumera el malagueño sobre las diferentes realidades de cada país.

Profesionalizazción

En realidad, fichó por el equipo sub-23 del Bayonne, pero apunta: «A raíz de varias lesiones de los profesionales, me subieron al primer equipo y ya he podido debutar en el 'Top-14' (la élite)». Por supuesto, cuenta con un contrato como profesional.

Transmite ilusión por los cuatro costados el pilar rinconero, que además de seguir creciendo como jugador profesional en el país vecino, sueña con ganar estatus en la selección española absoluta después de haber acudido a dos Mundiales con la sub-20 (el de Sudáfrica 2024 e Italia 2025). Su meta más cercana, aunque no depende de él directamente, es poder formar parte de los 32 'Leones' que pelearán en el amistoso contra Fiyi que se disputará en Málaga el próximo 22 de noviembre. «Ojalá pueda estar convocado, sería muy ilusionante poder jugar en casa y delante de mi familia y amigos». Cara al futuro, también sueña en grande como todo deportista que se precie, eso sí, consciente de que todo conlleva tiempo y esfuerzo y su carrera absoluta aún está comenzando: «Mi idea es seguir creciendo aquí en Francia y ojalá poder ser convocado para el próximo Mundial de 2017. Mi meta es seguir mejorando como jugador, poder vivir de esto profesionalmente y disputar un Mundial absoluto».