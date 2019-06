HAMILTON METE LA DIRECTA

El Gran Premio de Francia ha cambiado muy recientemente de escenario. Desde el histórico Magny Cours ha pasado al actual circuito de Paul Ricard, situado muy cerca de Toulon, en una altiplanicie donde siempre sopla el viento del mistral que da nombre a la recta principal. Es un circuito que no gusta a nadie, ni al publico ni a los pilotos, totalmente artificial, con los limites de la pista realizados con pintura antideslizante, que hace que el reto sea no pisar más de la cuenta la referida pintura para no perder velocidad, pero donde salirse de esos límites no implica nada de peligro, por lo que pierde toda la esencia de las carreras y hace de las mismas un verdadero pestiño.

Hamilton ya dejó claro el sábado, tras conseguir la 'pole position', que ha puesto la directa hacia su sexto título mundial. Su compañero Bottas volvía a pasar totalmente inadvertido, terminando a casi veinte segundos detrás, y los Ferrari siguen sin ser enemigos para los coches alemanes. A ello hay que añadirle el momento por el que pasa Vettel, que, tremendamente presionado por la prensa italiana, ha perdido totalmente el tren del campeonato y ya sólo parece interesado en defender su posición en el equipo con respecto a su compañero Charles Leclerc, que por otra parte tampoco está cuajando la temporada que muchos esperaban de él (entre ellos yo mismo), aunque también es cierto que Ferrari hasta el momento ha tratado de dar prioridad a Vettel. Sea como sea, los italianos están como años anteriores, muy por detrás de los Mercedes, y sólo pueden esperar brillar en algunas pistas como Monza, que les deben de ser mas favorables, y pensar en el coche del año próximo.

Estuvo excelente Carlos Sainz, que de nuevo tras un salida muy buena supo llevar el McLaren a un sexto puesto que sabe a gloria, siendo el primero de los mortales. Pero, ojo, ya comienzan a verse gestos dentro de su equipo tratando de favorecer a su compañero, Lando Norris. Estos pueden hacernos recordar la primera época de Alonso en el equipo inglés, cuando luchaba con un recién llegado Lewis Hamilton, y que supuso el devenir de toda su carrera posterior, aunque es cierto que la dirección actual de McLaren ya no está bajo los caprichos de Ron Dennis y que la historia se repita es más complicado. Pero, cuidado...

El Gran Premio de Francia nos ha vuelto a dejar el mensaje de que la reglamentación de la actual Fórmula 1 debe cambiar y pronto. Las carreras son totalmente previsibles, las diferencias entre Mercedes y los dos equipos siguientes es enorme, y con el resto es un autentico mundo. Cuando los actuales propietarios se hicieron con los mandos de la organización, prometieron muchos cambios para hacer el espectáculo mas interesante, pero lo cierto es que muy pocas cosas han cambiado, salvo detalles de 'marketing' muy a la americana. Sin embargo, en esencia la competición se mantiene con unas diferencias abismales, y los índices de audiencia siguen cayendo.

La implementación de cambios radicales en la reglamentación técnica de los coches que los haga más iguales, la contención de gastos y, ojo, la elección de pistas que pongan en valor el pilotaje son elementos que no deben esperar si queremos seguir teniendo el mayor espectáculo del mundo en pista.

Hasta Austria.