Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento en el que los fiyianos ejecutan su haka, llamada Cibi. EFE

La haka de Fiyi: veinte segundos para intimidar sin pretenderlo

El baile ancestral del equipo oceánico de rugby despertó la atención de miles de espectadores en el estadio Ciudad de Málaga para seguir el último partido de preparación de España en esta ventana

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

Fueron apenas veinte segundos de demostración, pero la haka de Fiyi fue uno de los atractivos del amistoso internacional contra España celebrado este sábado en ... el Ciudad de Málaga. Ocupando una franja amplia de terreno de juego, los jugadores del combinado de rugby oceánico se contorsionaron y emitieromn alaridos ante la mirada impasible del equipo español, alineado en su campo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  5. 5 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  6. 6 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  7. 7 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  8. 8 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La haka de Fiyi: veinte segundos para intimidar sin pretenderlo

La haka de Fiyi: veinte segundos para intimidar sin pretenderlo