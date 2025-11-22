La haka de Fiyi: veinte segundos para intimidar sin pretenderlo

Fueron apenas veinte segundos de demostración, pero la haka de Fiyi fue uno de los atractivos del amistoso internacional contra España celebrado este sábado en ... el Ciudad de Málaga. Ocupando una franja amplia de terreno de juego, los jugadores del combinado de rugby oceánico se contorsionaron y emitieromn alaridos ante la mirada impasible del equipo español, alineado en su campo.

La haka la popularizaron los 'all blacks', la selección de Nueva Zelanda, el combinado mundial con mejor palmarés en rugby después del sudafricano. Pero hay otras selecciones maoríes que recurren a esta práctica ancestral que hace a los jugadores conectar con sus orígenes y que, por sus gestos y movimientos agresivos, puede intimidar a su rival en el campo de juego.

Ampliar Otro momento de la haka. EFE

Sin embargo, se asocia erróneamente esta tradición a la intimidación y a la amenaza. Aunque durante las guerras entre maoríes y colonos ingleses (en el continente oceánico), durante la década de 1860, la haka era un ritual que preparaba mentalmente a los guerreros para la batalla, en realidad constituye para los maoríes una manera de dar a los visitantes una bienvenida a la comunidad.

La haka de Fiyi, que reproducen desde 1939, se llama Cibi, y es una variante de la más conocida, la de Nueva Zelanda. También Samoa y Tonga popularizan las suyas propias. Con el paso de las décadas, el rugby y la haka en determinados países de Oceanía son dos elementos prácticamente inseparables de su cultura y a día de hoy se han convertido en un foco mediático. Las imágenes y vídeos de este baile suelen tener una amplia difusión.