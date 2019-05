«No tuve un gran talento para el balonmano, pero sí la suerte de ser alto y zurdo» Víctor Hugo, manteado en el Toyoda Gosei El malagueño Víctor Hugo López anuncia su retirada tras 30 años jugando al balonmano y seguirá viviendo con su familia en Japón PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 25 mayo 2019, 23:56

«No tuve un gran talento para el balonmano. He tenido la suerte de ser alto (1,96 metros) y zurdo. Me gustó trabajar, pero talento, lo que se dice talento,... no». Con este alarde de sinceridad hace balance el malagueño Víctor Hugo López, que a sus 36 años ha decidido colgar las botas y poner fin a tres décadas jugando al balonmano, gran parte de ese tiempo como profesional y en diferentes países.

Aunque parezca sorprendente ante el choque cultural, el lateral derecho formado en la prolífica cantera del Maristas, ha pasado las tres últimas temporadas en el Toyoda Gosei, club de Nagoya, la sede de la multinacional Toyota, a la que está vinculado. Víctor Hugo no sólo ha decidido dejar de competir, sino que seguirá afincado en el país del sol naciente con su familia (su esposa y tres hijas) debido a un atractivo proyecto profesional que aún no puede anunciar.

«El cuerpo ha dicho basta. Notas que vas un poco más lento, que saltas menos, que todo te cuesta un poco más», reconoce.Pero fue un afortunado:en su carrera sólo tuvo dos lesiones de importancia que le llevaron a pasar por el quirófano, una de rodilla, al llegar al Naturhouse La Rioja, y la otra de codo en su segundo curso en Japón, ambas ya olvidadas. El motivo de dejarlo no está ahí: «Llevaba tiempo pensándolo. Quería ser honesto y retirarme jugando al cien por cien».

Afincado en la tercera ciudad japonesa, entre Tokyo y Osaka, a media hora de tren de Kyoto, y cerca de la costa, Víctor Hugo se siente enriquecido «a nivel cultural y personal» por esta nueva experiencia.«Soy el único europeo de la Liga y formar parte del grupo Toyota es como trabajar para una gran empresa. Todo está muy bien organizado y planificado y se preocupan por los pequeños detalles. Es verdad que hay muchas horas de trabajo, viajes y reuniones, pero estamos por encima de cualquier equipo Asobal, salvo el Barcelona, en términos económicos. Aquí hay una inversión muy fuerte», explica.

También hay algún inconveniente, como el del idioma. «Es la principal barrera. El japonés no lo puedes ni leer, pero por parte del club me ayudaron muchísimo y desde el primer día estuve con intérprete», admite, y el equipo no ha dejado de crecer en cuanto a resultados, sobre todo tras la llegada de un nuevo entrenador, Shigeru Tanaka, que trabajó dos años en Barcelona y domina el español.Además, Víctor Hugo emprendió la aventura en familia, como hizo durante toda su carrera: «Las niñas van a un colegio internacional. En Alemania la mayor (la única malagueña) estuvo en una guardería alemana, y en Catar las dos mayores entraron en un colegio inglés (la segunda es riojana). Ahora la pequeña, que tiene dos años, y es nacida en Nagoya, va a una guardería japonesa».

La crisis española y local

Tras su larga experiencia en el balonmano nacional e internacional, el lateral derecho malagueño se lamenta de que la Liga Asobal no termine de remontar el vuelo:«Tuvo una bajada muy fuerte y luego ha crecido, pero sin llegar a niveles importantes en Europa. Creo que el balonmano no tiene por qué ser un deporte de éxito sólo en ciudades pequeñas, sino que necesita una gestión lo más profesional posible. Los clubes no pueden pedir, tienen que ofrecer algo a las empresas, para que ellas confíen en ti. Ese es el camino, y tenemos ejemplos en los que mirarnos. Creo que la ACB y la Liga Nacional de Fútbol-Sala (LNFS) están mejorando mucho a nivel de 'marketing', y el error de la Asobal antes de la crisis fue invertir en jugadores y no en la estructura de los clubes».

Al mismo tiempo, el ya exjugador confía en que el proyecto del Gaes (ahora ya en División de Honor Plata) llegue a buen puerto: «Parece que está haciendo las cosas bien y tengo mucha confianza en ellos. Es el deseo de todos los que estamos en el balonmano y somos de Málaga, porque en esta ciudad, a nivel de cantera y de colegios, hay mucha calidad y gente, pero necesitamos materializarlo en un proyecto estable en la Asobal».

Víctor Hugo también tuvo un paso por la selección absoluta de balonmano, tras haber recorrido los combinados de las categorías inferiores: «Estuve en el Mundial de Croacia de 2009, con Valero Rivera, pero fue un completo desastre. No funcionó nada, ni yo tampoco. Llegué con un pequeño problema en el hombro, y siempre me he planteado después si tuve que haber parado y no haber ido». En total, fueron cerca de una veintena de encuentros, debutando a las órdenes de Juan Carlos Pastor en la fase de clasificación para los Juegos de Pekín de 2008.

Con el Valladolid; a la derecha, con el Grosswallstatdt, y al lado, en el Naturhouse La Rioja / SUR

Su periplo nacional Gáldar (2002-03): «Fue mi primera oportunidad en la Asobal, pero fue un año complicado, porque era muy joven aún, con 19 años. Justo ese año empezó a tener problemas económicos, pero trabajé con Jordi Ribera, que luego fue seleccionador, y se comportó muy bien conmigo». Ciudad de Almería (2003-05): «Ahí tuve ya más responsabilidad y minutos. En el final de la Liga decidí irme a Valladolid y dejé de jugar. Estuve con malagueños como Miguel Ángel Olea y Chelu Cid, pero aún no tenía muy claro que podría ser profesional en esto». Valladolid (2005-10): Fue deportivamente la mejor época. Fue muy gratificante, porque a nivel de afición hay pocos sitios de balonmano con el ambiente de Huerta del Rey en España. Además de la Copa (2005-06) y la Recopa de Europa (2008-09) jugamos una semifinal de la Champions, y nos quedamos a un penalti (ya a tiempo parado) de clasificarnos para la final ante el Flensburg en 2007. Disfruté mucho jugando allí. Éramos humildes y competíamos contra rivales mucho más fuertes». Naturhouse La Rioja (2010-13): «Optábamos a jugar en Europa, pero era un club más pequeño que quería crecer. Jota González era el entrenador, y se portaron muy bien conmigo, porque me rompí la rodilla al llegar y estuve meses sin jugar. Tengo buena relación con ellos, y hemos mandado dos jugadores japoneses allí ahora».