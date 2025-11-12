Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mido, en uno de sus últimos combates. Adrumor

Boxeo

'Goat Mido' peleará por el cetro mundial Youth WBC este sábado en Torremolinos

Le velada será en el Palacio San Miguel, de la que se cae el malagueño Baldo Mira, que al final no podrá pelear por lesión

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:03

La provincia volverá a acoger una nueva gran velada de boxeo este sábado. El enclave, concretamente, será Torremolinos. En el Palacio San Miguel, a eso ... de las 20.00 horas, comenzará un evento e el que habrá en juego un título mundial Youth del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), con el argelino residente en la Costa del Sol Mohammed Abderezak Sahnoun, al que conocen como 'Goat Mido', como gran aspirante. En un principio, el combate estelar lo protagonizaría el trinitario Baldo Mira, que iba a hacer de aspirante al título Latino de la WBC del peso supermosca, pero una lesión de última hora lo deja fuera de la lista para la cita. Su rival iba a ser el mexicano Salvador Juárez.

