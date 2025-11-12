'Goat Mido' peleará por el cetro mundial Youth WBC este sábado en Torremolinos

La provincia volverá a acoger una nueva gran velada de boxeo este sábado. El enclave, concretamente, será Torremolinos. En el Palacio San Miguel, a eso ... de las 20.00 horas, comenzará un evento e el que habrá en juego un título mundial Youth del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), con el argelino residente en la Costa del Sol Mohammed Abderezak Sahnoun, al que conocen como 'Goat Mido', como gran aspirante. En un principio, el combate estelar lo protagonizaría el trinitario Baldo Mira, que iba a hacer de aspirante al título Latino de la WBC del peso supermosca, pero una lesión de última hora lo deja fuera de la lista para la cita. Su rival iba a ser el mexicano Salvador Juárez.

Así, Mido (7-0, 5 'KO') será el gran protagonista de la noche, que se las verá con el mexicano Itxli Chávez (9-2, 2 'KO'), a diez asaltos. Ambos tienen 20 años y aspiran a hacerse con este cinturón al que aspiran los púgiles menores de 24 años, cuyo premio es entrar en el 'top 40' del peso en cuestión: en este caso, el wélter. El mexicano ya ha combatido a diez asaltos, mientras que Mido será la primera vez que haga frente a una pelea tan larga. Está a la espera de recibir la nacionalidad española, con el objetivo de estar llamando a las listas europeas en los próximos meses.

No obstante, habrá dos malagueños más en liza; en la lista de combates profesionales para la jornada. Pablo 'El Bigote' Valverde (6-0, 2 'KO'), que dejó un gran sabor de boca en su último combate, en agosto en La Malagueta, peleará al mejor de seis asaltos con el venezolano Rafael Hernández (37-32, 27 'KO') en el peso ligero. Si gana se acercará a la posibilidad de optar a un título nacional, para el que hacen falta seis combates.

El cubano Adonis Bell (3-0, 2 'KO'), entre los pesos pesados, se medirá al británico Deepak Pathak (1-1, 1 'KO') a seis asaltos. En La Malagueta, el cubano noqueó a su rival en el primer asalto y en el público hay ganas de seguir viéndolo en acción.

El último combate profesional lo protagonizará el torremolinense José 'Xiki' Moreno (1-0, aunque con una buena trayectoria en el campo amateur), en el peso semipesado, a cuatro asaltos, ante el nicaragüense Ramiro Blanco (19-50, 3 'KO'). Será especial verlo boxear en su pueblo. En su casa. La voz de la velada la pondrá, como viene siendo habitual en Málaga, el 'speaker' paleño Nacho Gutiérrez.