'Goat Mido' se corona campeón mundial Youth WBC en Torremolinos

Nacho Carmona Málaga Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:08

Fue una noche redonda en clave local. Los favoritos del público y aquellos que contaron con un cierto vínculo, de origen o adoptivo, con la ... provincia, tocaron el cielo en la velada pugilística que este sábado acogió el Palacio San Miguel de Torremolinos. El gran protagonista de la noche fue el argelino Mohammed 'Goat Mido' Sahnoun, que noqueó a su rival, el mexicano Itxli Chávez, en el séptimo asalto para colgarse el cinturón de campeón mundial Youth por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), un cetro al que pueden aspirar los púgiles menores de 24 años y que tiene, como premio, la entrada al 'top 40' del 'ranking' del peso en cuestión. En este caso, el wélter. El argelino residente en Torremolinos, siempre dando que hablar con sus entradas, lo hizo disfrazado de Chucky, careta incluida. Esta fue el octavo triunfo para un boxeador que aún no conoce la derrota a nivel profesional.

Pablo 'El Bigote' Valverde también sacó adelante su combate, en el peso ligero, para conseguir su séptimo triunfo consecutivo, también con la condición de invicto. Noqueó, en el tercer asalto, al venezolano Rafael Hernández, al que superó en todos los aspectos. Con este triunfo, el malagueño, uno de los mejores púgiles emergentes del panorama local, que comienza a ser una realidad, podrá optar de manera oficial a un título nacional este próximo año. El peso pesado Adonis Bell, que ya noqueó a su rival en el primer asalto en la velada de La Malagueta, allá por el mes de agosto, volvió a hacer lo propio en Torremolinos, esta vez frente a Deepak Pathak, al mejor de seis asaltos. También invicto, logró el cuarto triunfo de su corta y por el momento brillante trayectoria profesional. Ganó también por decisión unánime de los jueces el malagueño José Moreno al nicaragüense Ramiro Blanco, consiguiendo su segunda victoria profesional (también invicto) tras un largo tiempo de inactividad.

