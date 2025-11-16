Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Goat Mido', celebrando en el 'ring', con su cinturón, su último triunfo. Instagram: goatmido_
Boxeo

'Goat Mido' se corona campeón mundial Youth WBC en Torremolinos

Por su lado, los malagueños Pablo Valverde y José Moreno y el cubano Adonis Bell también ganaron sus combates

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Fue una noche redonda en clave local. Los favoritos del público y aquellos que contaron con un cierto vínculo, de origen o adoptivo, con la ... provincia, tocaron el cielo en la velada pugilística que este sábado acogió el Palacio San Miguel de Torremolinos. El gran protagonista de la noche fue el argelino Mohammed 'Goat Mido' Sahnoun, que noqueó a su rival, el mexicano Itxli Chávez, en el séptimo asalto para colgarse el cinturón de campeón mundial Youth por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), un cetro al que pueden aspirar los púgiles menores de 24 años y que tiene, como premio, la entrada al 'top 40' del 'ranking' del peso en cuestión. En este caso, el wélter. El argelino residente en Torremolinos, siempre dando que hablar con sus entradas, lo hizo disfrazado de Chucky, careta incluida. Esta fue el octavo triunfo para un boxeador que aún no conoce la derrota a nivel profesional.

