El Gaes Málaga se lleva el derbi provincial de Primera Nacional Cabello, del Gaes, lanza contra la portería del Maravillas. / SUR El equipo de la capital, a medio gas, superó en Benalmádena a un Maravillas muy aguerrido SUR Domingo, 28 octubre 2018, 20:26

El Gaes Málaga continúa imparable en Primera Nacional. El conjunto capitalino se llevó el derbi provincial, al superar de forma cómoda, a domicilio, al Maravillas Benalmádena por 26-31.

Aunque el resultado final fue más ajustado de lo que en principio se preveía, debido a la superioridad manifiesta del Gaes Málaga, lo cierto es que los hombres de José Luis Hidalgo y Juanjo Fernández no pasaron apuros para sumar los dos puntos, incluso, jugando a medio gas, ya que controlaron el encuentro de principio a fin, pese al mal estado de la pista. En cambio, el conjunto local salió a la cancha muy enchufado, con garra e intensidad, alentado por su público que pobló la grada del Pabellón de Benalmádena pueblo, que registró su mejor entrada de la temporada. Y es que había muchas ganas en los benalmadenses de dar la sorpresa en este derbi, si bien los naranjas eran conscientes de que el rival no le iba a dar muchas opciones, como así ocurrió.

Durante el primer tiempo hubo un claro dominador: el Gaes , que ya en el minuto diez ganaba por 3-6. La renta fue aumentando conforme fue transcurriendo el envite. Así, en el minuto 20, los visitantes se marcharon de seis goles de diferencia (6-12), merced a cinco minutos brillantes en los que los de la capital dejaron destellos de muy buen juego. El control del Gaes era absoluto. El Maravillas seguía luchando con todos sus recursos para reducir la distancia, aunque los pupilos de José Luis Hidalgo tenían facilidad a la hora de anotar, por lo que el esfuerzo naranja cayó en saco roto y los visitantes se marcharon a los vestuarios ganando por 13-18.

A la vuelta del descanso, el Maravillas se volcó para revertir la situación. La afición apretaba desde la grada y al conjunto visitante le surgieron algunos nervios, tras diez minutos duditativos y con el partido algo bronco por la intensidad de los dos equipos. Precisamente, en el minuto diez, los locales se pusieron a uno (20-21) tras anotar Carlos Castillo. Sin embargo, todo quedó en un sueño para los intereses de los benalmadenses, ya que el Gaes sacó su artillería y volvió a aumentar la renta, y en sólo cinco minuto fue capaz de lograr un parcial de 0-6 para marcharse del marcador por 20-26.

Los minutos finales del encuentro fueron plácidos para el Gaes Málaga, que, sin mucho esfuerzo, se dedicó a mantener la distancia. Los dos puntos estaban ya asegurados y era cuestión de esperar al término del partido, al que se llegó con el resultado de 26-31 y la lesión de Armada, que se retiró de la pista con un esguince.

Con este marcador, los malagueños continúan segundos, con diez puntos, a dos del líder, el Maracena, mientras que el Maravillas desciende a la octava posición, con seis puntos.