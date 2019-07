La fuerza del BeSoccer UMA Antequera, en su nueva campaña de abonos El equipo de fútbol-sala lanza la venta de carnets para la próxima temporada en Segunda División SUR Lunes, 29 julio 2019, 18:05

El BeSoccer CD UMA Antequera lanza la campaña de abonos para la temporada 2019-2020 en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala bajo el siguiente lema: «La fuerza está con nosotros. ¡Únete al resurgir de tu equipo!». El club ofrece a todos los aficionados la posibilidad de sumarse al nuevo proyecto deportivo como el sexto jugador e impulsar a los guerreros de Manuel Luiggi Carrasco «Moli» a ser uno de los aspirantes a subir de nuevo a la élite nacional en una competición cada año con más nivel y exigencia. En el Pabellón Fernando Argüelles se disputarán quince jornadas como local en el Liga, la participación en el play-off de ascenso en caso de lograr la clasificación y los encuentros de Copa del Rey sin necesidad de adquirir entrada ni ningún coste adicional.

Los precios de los abonos son los siguientes: 50€ general, 40€ infantil (entre 7 y 15 años ambos inclusive), 80€ familiar (adulto + infantil) y 40€ sénior (mayores de 65 años, esta edad incluida también). La fidelización del público del conjunto verde es un pilar básico en la lucha por regresar a la máxima categoría y la renovación de los carnets tiene el siguiente coste: 40€ general, 30€ infantil, 65€ familiar y 30€ sénior.

Un curso más se dota de diferentes opciones a la hora de realizar la venta de abonos; presencialmente en las oficinas del equipo en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga y en Antequera en la sede de Automóviles Torres (Plaza Fernández Viagas, nº 11); y compra online en la página web http://cduma.es/abonos mediante un procedimiento rápido en el que se rellena un cuestionario con los datos de la persona interesada y el pago se efectúa con tarjeta de crédito.

Cualquier abonado, sea nuevo o renueve y realice la compra online o en alguno de los puntos de venta, deberá recoger su carnet en horario de taquilla del Pabellón Fernando Argüelles durante el primer partido liguero en Segunda División previsto para el fin de semana del 20, 21 y 22 de septiembre. Las novedades respecto a este asunto se irán comentando en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y página web.

Los requisitos a la hora de la recogida en la taquilla del Argüelles obligan al titular del abono a presentar un documento impreso recibido al realizar la operación junto al número de transacción [confirmation_id] y el Documento Nacional de Identidad (DNI). Si ha comprado algún abono familiar (adulto + infantil) deberá mostrar el Libro de Familia y en caso de ser infantil o sénior se le pedirá el DNI. Siempre será solicitado el carnet por la autoridad pertinente (miembro de la entidad, seguridad, policía) en el momento de entrar a presenciar los choques de Liga o Copa del Rey.

Aquellas personas que no dispongan de abono podrán acceder a cada partido comprando su entrada individual en taquilla. Habrá dos tipos: 5€ adultos (mayores de 16 años, esta edad incluida) y 3€ infantil (entre 7 y 15 años, ambos inclusive). Los menores de hasta 6 años dispondrán de una entrada gratuita acompañados de un adulto con entrada o abono. Deberán solicitarla en taquilla para pasar a la instalación deportiva donde se disputarán los encuentros. Máximo una entrada gratuita para los niños/as de la edad especificada por adulto con entrada o abono.

Las entradas no son nominativas. Otra persona tiene la opción de usarlas si el comprador lo desea. Una vez adquirida no se admitirán cambios o devoluciones salvo condiciones recogidas en la Política de Devoluciones que puede ser consultada en la página web del club: http://cduma.es/. Hasta el final del partido deberá conservarse la entrada y esta no está numerada. Se pasará al recinto en orden de llegada y el espectador será quien decida su asiento, quedando prohibido el acceso a las zonas reservadas o acotadas que serán gestionadas por el club.