Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natalia Baldizzone, en el Mundial de Pekín. Raniero Corbelletti

La fuengiroleña Natalia Baldizzone, cuarta en el Mundial de patinaje de Pekín

La patinadora acudió a Pekín para competir en la categoría de Sólo Danza con el objetivo de revalidar el oro conseguido en 2021, pero se quedó a las puertas del podio

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 19:08

Comenta

La fuengiroleña Natalia Baldizzone acudió a Pekín, escenario del Mundial de patinaje artístico, con el objetivo realista de revalidar el oro que consiguió en 2021, ... en Paraguay, aunque esta vez no pudo ser. Quedó cuarta y se quedó a las puertas del podio, cosa que también logró en las tres últimas ediciones. En 2022, 2023 y 2024 se colgó la plata. Así, las tres primeras posiciones este año están conformadas por la italiana Roberta Sasso (oro), la paraguaya Erika Alarcón (plata) y la italiana Caterina Artoni (bronce). La malagueña consiguió un total de 147,32 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La fuengiroleña Natalia Baldizzone, cuarta en el Mundial de patinaje de Pekín

La fuengiroleña Natalia Baldizzone, cuarta en el Mundial de patinaje de Pekín