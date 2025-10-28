La fuengiroleña Natalia Baldizzone, cuarta en el Mundial de patinaje de Pekín

La fuengiroleña Natalia Baldizzone acudió a Pekín, escenario del Mundial de patinaje artístico, con el objetivo realista de revalidar el oro que consiguió en 2021, ... en Paraguay, aunque esta vez no pudo ser. Quedó cuarta y se quedó a las puertas del podio, cosa que también logró en las tres últimas ediciones. En 2022, 2023 y 2024 se colgó la plata. Así, las tres primeras posiciones este año están conformadas por la italiana Roberta Sasso (oro), la paraguaya Erika Alarcón (plata) y la italiana Caterina Artoni (bronce). La malagueña consiguió un total de 147,32 puntos.

Era el gran objetivo de la temporada de Natalia Baldizzone, que de por sí ya ha completado un 2025 maravilloso: ha revalidado su título de campeona de España, con bastante autoridad y, además, ante su público, en Fuengirola, y en el que también levantó de nuevo el oro en el Europeo absoluto, siendo nada menos que el sexto entorchado de su carrera, algo que ninguna española ha logrado igualar en esta disciplina. Pero no sólo eso, además de sus méritos individuales, este año Baldizzone también formó parte de un novedoso proyecto del Club El Tejar: un cuarteto femenino llamado Cygnara que se hizo con el bronce en el Campeonato de España y pocas semanas más tarde, brilló en el Europeo para hacerse con el tercer puesto junto a sus compañeras del club.

Compitió en la modalidad de Sólo Danza, y su amplio palmarés, compuesto por un surtido de casi dos decenas de medallas, le hicieron convertirse en la mayor baza del equipo español cara a este Mundial. El único patinador nacional que ha conseguido morder metal en Sólo Danza ha sido Joel Ribeiro, que se colgó el bronce en la categoría masculina. La fuengiroleña, por su lado, seguirá trabajando duro para ampliar su colección de medallas, consolidándose, más si cabe, en la élite internacional del patinaje.