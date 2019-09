El Fuengirola y el Málaga Norte, listos para otra campaña en la División de Plata El Academia Óptima Rincón Dental Málaga Norte, en un partido de esta pretemporada. / SUR El primero arranca este sábado como visitante, en Almería, y el segundo lo hará este domingo en el Pérez Canca, contra el Base Villaverde madrileño MARINA RIVAS Sábado, 14 septiembre 2019, 00:28

Continúa la semana de vuelta a la rutina para los diferentes equipos femeninos malagueños, y en esta ocasión llega el turno para los dos conjuntos de la División de Honor Plata de balonmano. Por segunda temporada consecutiva, el Academia Óptima Rincón Dental Málaga Norte y el Fuengirola-El Coto volverán a competir en la segunda categoría nacional. El segundo lo logró por méritos propios, dado que concluyó la pasada temporada en el séptimo lugar de la tabla del grupo D. Mientras, el filial del Rincón Fertilidad, que descendió al quedar penúltimo, consiguió finalmente la plaza tras el hueco que dejó la fusión de los dos equipos que coexistían en Almería y que ahora conforman el Senator Hoteles Roquetas Bahía de Almería.

Y precisamente el destino ha emparejado a uno de los conjuntos malagueños con este en su primera jornada de Liga. En concreto, será el rival del Fuengirola este sábado, a las 20.00 horas a domicilio. El cuadro costasoleño llega liderado por Álvaro García y con varias incoporaciones: Lucía Núñez, Mayca Navarro y Carla Barranco, procedentes del Maravillas de Benalmádena; Paz Romero y Lidia Rueda, del Málaga Norte, y Desiré Segado y Mari Luz Martín, que regresan al equipo.

El Málaga Norte, en casa

Más suerte tendrá el Málaga Norte esta semana, ya que no tendrá que hacer las maletas. El conjunto que esta nueva temporada dirige Laura Plaza debutará este domingo en casa (en el pabellón José Luis Pérez Canca), a las 12.00 horas y ante el Base Villaverde de Madrid, undécimo clasificado al cierre del pasado ejercicio; es decir, casi a las puertas del descenso de categoría. Con la intención de no repetir los errores del último año y no tentar a los puestos de peligro, el filial del Rincón Fertilidad también ha incorporado nuevas jugadoras. Estas son Marta Campos, del Bahía de Almería; Paula Requejo, Natalia Torres, Marina Pacheco y Eva Cebrián, del Colegio Los Olivos; Natasha Cabero, del Balonmano Solúcar, y Paula Cosano, que después de un año alejada de las pistas regresa procedente del Algeciras. Dos conjuntos muy diferentes, pero ambos con el claro objetivo de mejorar y permanecer una campaña más en esta división de plata del balonmano femenino español.