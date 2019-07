Málaga en verano 'Fitness' gratis en primera línea de playa en La Malagueta El equipo de FitClub Málaga ayer en la última sesión de la temporada. / FRANCIS SILVA Moisés Pozo es un promotor de un estilo de vida saludable. Él promueve y dirige grupos para la práctica de este deporte ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 31 julio 2019, 23:29

Los malos hábitos, tales como el sedentarismo y la ingesta de productos procesados, han convertido la obesidad en el principal problema de salud pública de los Estados Unidos. Moisés Pozo es un entusiasta del deporte, uno de los mejores remedios para mantener a raya los problemas que puede causar esta enfermedad. Consciente de la problemática y de la falta de concienciación en la sociedad al respecto, decidió hace unos años emprender una iniciativa que cuenta cada vez con mayor número de seguidores.

Este monitor de 'fitness' decidió ofrecer de forma altruista clases a través de retos que iba creando en las redes sociales. «Comenzamos en Huelin y éramos unos pocos», rememora Pozo. Ayer, casi un centenar de seguidores se reunieron en la playa de La Malagueta, a la altura del merendero Mediterráneo, para clausurar la temporada. En un semicírculo en torno al propio monitor, decenas de personas de todas las edades se ejercitaban con mayor o menor pericia, pero siempre con motivación.

Esta iniciativa ha ido creciendo con los años. Ahora se reúnen en varios puntos de Málaga y la provincia. Donde más entusiastas del 'fitness' acuden es a la zona donde antes se ubicaba el antiguo tranvía, al final del Paseo Marítimo de La Malagueta. Allí cada lunes y miércoles Pozo dirige sesiones a partir de las ocho de la tarde, y los lunes y jueves, a las diez de la mañana.

En la actualidad ya cuenta con más de un centenar de alumnos

La idea ha gustado tanto que se ha expandido a más puntos, como Playamar en Torremolinos, el Parque Tecnológico o la localidad de Ardales. Pozo, que profesionalmente se dedica a la nutrición y a la dirección de actividades deportivas en centros educativos, ya cuenta con su propio equipo para poder dar respuesta a la creciente demanda.

Sus alumnos están encantados. Es el caso de Emilio Villodres, que fue el primero en sumarse a esta a priori 'disparatada' idea. «Siempre he estado muy enganchado al deporte, tuve un entrenador personal pero él cogió otro trabajo y yo conocía a Moisés, lo vi por Instagram y quedé con él en el parque de Huelin, y me fui con él. Me ha aportado mucho, no solo en el aspecto físico, sino que también te ayuda mentalmente. Es increíble haber vivido cómo lo que éramos cinco personas somos ahora somos tantos, explica.

Si algo tiene Pozo es el cariño de todas las personas que le siguen. Y el respeto. «Yo lo hago porque me gusta, sinceramente, y porque me lo paso bien, es mi pasión», comenta este monitor que no duda en organizar escapadas de senderismo para fomentar el contacto con la naturaleza, entre otras iniciativas. «Málaga es la ciudad perfecta para poner en práctica estas ideas gracias al clima; incluso en invierno, con venir un poco abrigados, se entra rápido en calor», destaca.

Sobre por qué apostó por el 'fitness', Pozo subraya el que este sea una actividad al aire libre, algo que valoran sus alumnos. «Se crea un ambiente muy sano, ya no solo en lo deportivo, sino en cuanto a vínculos sociales y de amistad entre los propios participantes», señala unos minutos antes de comenzar la sesión, mientras uno a uno van llegando los participantes con sus esterillas preparados para una descarga de adrenalina y cuidar su figura.

Ayer se reunieron todos para poner el punto final antes del primer lunes de septiembre, cuando volverá la rutina de las sesiones de 'fitness'. Porque Moisés no solo no se cansa, sino que le entusiasma la idea de que su iniciativa siga creciendo y pueda llegar a más personas y puntos de la provincia.