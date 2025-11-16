Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia al cierre del torneo, en el Higuerón Resort. SUR
Pádel

Éxito de 'Palas Para Todos' en el Campeonato de España de pádel adaptado

El club malagueño, que también ejerció como anfitrión, logró un amplio botín de medallas en esta cita celebrada en el Higuerón Sport, en el que salieron a relucir los valores del deporte

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:06

Con total seguridad, los jugadores de 'Palas Para Todos', nunca olvidarán este fin de semana. Desde el viernes y hasta este domingo, el Higuerón Sport, ... de Fuengirola, acogió la decimosegunda edición del Campeonato de España de Pádel Adaptado, una cita en la que el rendimiento y los resultados no son los verdaderos protagonistas. Un torneo para sacar a relucir los valores del deporte tales como el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio, pero también para demostrar lo aprendido tras largos meses o años de esta práctica deportiva.

