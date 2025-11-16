Éxito de 'Palas Para Todos' en el Campeonato de España de pádel adaptado

Con total seguridad, los jugadores de 'Palas Para Todos', nunca olvidarán este fin de semana. Desde el viernes y hasta este domingo, el Higuerón Sport, ... de Fuengirola, acogió la decimosegunda edición del Campeonato de España de Pádel Adaptado, una cita en la que el rendimiento y los resultados no son los verdaderos protagonistas. Un torneo para sacar a relucir los valores del deporte tales como el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio, pero también para demostrar lo aprendido tras largos meses o años de esta práctica deportiva.

El evento, que contó con el apoyo del ayuntamiento de Fuengirola, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, así como con el impulso de Quirón Salud, contó con la presencia de 156 jugadores procedentes de hasta 8 comunidades autónomas. Por supuesto, no podía faltar la amplia presencia malagueña de la mano de los organizadores, 'Palas Para Todos'. Esta asociación, que ya no necesita presentación entre los fanáticos del pádel malagueño, nació en agosto de 2017 aunque su escuela comenzó a rodar en 2012.

Un proyecto impulsado por Elsa Navarro y Nini Conejo y con la ayuda indispensable de la laureada 'Reina del Pádel', Carolina Navarro, que da cabida a personas con capacidades diferentes y les enseña el valor del deporte a través del pádel.

Los medallistas

El éxito de la escuela y su aprendizaje quedó patente en este Campeonato de España, en el que acumuló un botín de nueve medallas: cuatro de oro, dos de plata y tres de bronce. En la categoría adaptada masculina, Juan Pérez Y José Manuel Román se colgaron el oro, mientras que José Ángel Pedraza y Maxi Cecco se llevaron el bronce. En Habilidades femenina, el podio al completo fue para la escuela malagueña: el primer puesto fue para Irene Martín y Trini Fernández; el segundo para Mónica Martos y Rocío Gálvez, y el tercero, para Marina Ruiz y Marina Gálvez. En Pruebas Habilidades masculina (categoría individual), el oro fue para Jesús Cabra y la plata para Jaime Navarro, y en Pruebas Habilidades femenina, el triunfo se lo llevó Eva Benítez y el bronce, Paula Cotello.