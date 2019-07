Europeo, graduación y profesionalismo Peláez, con la equipación de la selección española. / RFEG La malagueña Ana Peláez, que estudia en Estados Unidos acaba de ser subcampeona continental de golf por equipos MARINA RIVAS Miércoles, 17 julio 2019, 23:39

Su hermana se formó en relaciones laborales, su hermano fue militar y ahora preparador técnico, su madre es profesora de inglés y su padre, ingeniero. Cada uno de los miembros de su familia optó por un palo diferente; ella, sin embargo, se decantó por los de golf. La malagueña Ana Peláez es la pequeña de tres hermanos pero también fue la primera en marcharse de casa. En 2016, en cuanto acabó el bachillerato, decidió poner rumbo a Estados Unidos, como cada vez más jóvenes españoles, para compaginar su trayectoria académica con la deportiva sabiendo además, que Norteamérica es una de las cumbres mundiales del golf.

Y allí lleva desde entonces, cursando una doble carrera en Finanzas y Cadenas de Suministros mientras estudia también un grado superior en Análisis de Datos. «Ya que venía aquí, quería aprovechar el tiempo», asegura la malagueña sobre la amplia formación que lleva adelante a sus 21 años. Cuando está sólo un último curso de terminar, Peláez, que ya entona un ligero acento americano en su inglés, piensa en su graduación y se ha acostumbrado tanto al otro lado del charco que ya se visualiza allí en el futuro. «Todo dependerá de cómo juegue al golf este último año y de dónde se me abran más oportunidades, si en Europa o en Estados Unidos, aunque sí que me gustaría jugar aquí como profesional», cuenta.

Hace sólo unos días, esta joven promesa que todavía compite como 'amateur', fue noticia al conseguir su primera medalla junto a la selección española absoluta, la del Europeo por equipos de Suecia. Sin embargo, aunque sí le contentó el puesto, para ella el acudir con el combinado nacional a este tipo de competiciones es algo habitual. Empuñó su primer palo de golf a los 6 años y motivada por su padre, que también jugaba y, a los 9 años ya acudió a su primera concentración con España. «A los once ya era consciente de que me gustaba tanto esto que quería dedicarme a ello profesionalmente. Ahora, en cuanto me gradúe, voy a volcarme en el golf para dar el salto a profesional».

Su rutina

A pesar de su triple carrera académica, lo tiene claro, quiere buscar su futuro en el 'green' y ya se prepara para que el cambio de 'amateur' al circuito profesional no le pese demasiado. Desde que eligió Estados Unidos, concretamente la University de South Carolina, su rutina podría asemejarse a la de un nadador profesional: «Un día normal me levanto a las 5.00 de la mañana, voy al gimnasio, desayuno, voy al campo de golf desde las 9.00 hasta las 14.00 horas más o menos y ya por la tarde suelo tener clases». Además, cuenta con un psicólogo y un nutricionista. Eso sí, asegura que todo este calendario no hubiera sido posible desde casa: «En España, sin lugar a dudas, es más complicado compaginar deporte y estudios. Una de mis compañeras de selección que estudia en España se quiere ir a Estados Unidos, el resto ya estamos allí».

A pesar de que su ídolo es Rafa Nadal, es una ferviente seguidora de los pasos de su paisana Azahara Muñoz, la golfista malagueña más consagrada en la élite y, por supuesto, le gustaría seguir sus pasos aunque todavía no ha podido coincidir con ella. Sin embargo, antes de ilusionarse con planes futuros, a la joven le toca centrarse en sus retos más cercanos. El primero de ellos y con el que cerrará la temporada, el Europeo femenino individual, que se disputará la semana que viene en Parkstone, una localidad al sur de Inglaterra. Tras este, le esperan unos días de vacaciones y de nuevo, vuelta a Estados Unidos para poner fin a una etapa y comenzar una nueva.

MUY PERSONASL

-Un cantante o grupo favorito.

-Beyoncé y la música, en general, me apasiona.

-Un libro favorito .

- 'Rafa', el libro de Rafa Nadal.

-Un segundo deporte.

-Probablemente el atletismo.

-Un referente deportivo.

- Rafa Nadal, dentro del atletismo Usain Bolt y en golf la americana Lexi Thompson aunque este año Azahara Muñoz me está dejando impresionada.

-Una película o serie favorita.

-Soy más de series y ahora mismo estoy enganchada a 'La casa de papel'.

-Una manía o amuleto a la hora de competir.

-Pues tengo que despedirme de mi familia, uno por uno, antes de jugar. Aunque no me contesten ni nada, pero yo les dejo un mensaje.

- Un sueño frustrado.

- Ser esquiadora.

-Algo que le gustaría aprender a hacer.

-Aprender idiomas: francés o italiano, por ejemplo.

-El coche de sus sueños.

-Un Range Rover.

-Un viaje idílico.

-Me da igual el destino, pero que sea con mi familia.

-En 10 años se ve...

-Compitiendo en el circuito americano, haciendo mi vida aquí y dedicándome a esto profesionalmente.