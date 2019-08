Eugenio Torres: Una vida creando talentos

Si regresásemos a su infancia, lo veríamos soñar exactamente con lo que es ahora. Bueno, casi exactamente. En el colegio donde estudiaba, el pequeño Eugenio Torres comenzó practicando yudo y ahí fue cuando empezó a esbozar un futuro ligado al deporte, pero no en primer plano, sino como profesor; su meta siempre fue la de enseñar. «En las redacciones que escribíamos sobre qué queríamos ser de mayor decía que profesor de yudo. Lo único que he cambiado con los años ha sido el arte marcial. Ahora lo soy de kárate y puedo decir que estoy donde quería estar», se sincera. No es algo novedoso, Torres lleva casi tres décadas impartiendo clases y formando a grandes talentos, aunque antes de llegar a este punto comenzó escribiendo su propia historia.

Por casualidad, Torres se inscribió en el gimnasio Okuma, donde la finalidad de los karatecas que allí se entrenaban era la competición. Se lo tomó en serio ya por aquel entonces y a los 16 años ya se podía decir que el malagueño comenzaba a formar parte de la élite andaluza y nacional. Antes de hacer la mili ya se había proclamado campeón de España y de Europa. La primera fue en categoría júnior y por equipos, en 1985, cuando su nombre comenzó realmente a sonar en la prensa malagueña, con un cariñoso seudónimo que le atribuyeron sus amigos en la infancia. Algunos de su quinta todavía lo conocerán por'Barullo'. «Viene de la serie de televisión 'Los Chiripitifláuticos'. Había un personaje morenito que se llamaba así que decían que se parecía a mi. Me quedé un tiempo con el mote, intenté quitármelo y ahora sólo me lo dicen los antiguos. Los jóvenes sólo me dicen Eugenio», bromea.

Eso sí, más bien agradece que aquel apodo se haya perdido por el camino, porque, como él mismo comenta, 'Barullo' no queda demasiado bien para el cargo de director técnico de la Federación Andaluza de Kárate o para el de entrenador de sus cientos de pupilos. Ahora, la visión de sus alumnos es otra, sobre todo de los que no conocen de cerca toda su historia. «Ahora he pasado a ser el padre de María. Mi otra niña, Eugenia, también hace kárate pero está más dedicada a los estudios. No se quiere dedicar al deporte», reconoce. Y es que el gen deportista continuó en la familia e incluso se mejoró. «María me ha superado. A veces nos picamos con los títulos, pero siempre le digo que, como yo la entreno, todo lo que gana ella lo gano yo también», bromea.

«Mi hija María me ha superado; a veces nos picamos con los títulos», bromea

Su hija mayor, María, es la karateca malagueña internacional más laureada en estos momentos. Este mismo año se colgó su primera medalla internacional absoluta, el bronce en el Mundial por equipos en kumite, igual que hizo su padre en El Cairo años atrás. Este fue el único metal mundial de Eugenio, pero logró subir a lo más alto del podio en todas las categorías de los campeonatos de España y hasta en cinco ocasiones en el de Europa. Con semejante palmarés, no le quedó ninguna espina clavada al malagueño. Eso sí, explica: «Si hubiera podido, habría prolongado un poco más mi carrera. Me retiré a los 28 años, pero estoy contento con lo que he conseguido. Yo fui el primer andaluz campeón de Europa y mi hija, 30 años después, ha sido la primera andaluza campeona de Europa».

Cientos de pupilos

La filosofía de este deporte y la propia personalidad de Torres hacen que él mismo reste méritos a su trayectoria como deportista para atribuírselos a los demás. Y no sólo a su hija, probablemente su mejor pupila, sino también a los cientos de alumnos a los que instruye cada nueva temporada. La mayoría, en el gimnasio Atabal, que él gestiona junto a otros socios, aunque también en el Colegio Atabal y otros centros de Málaga. Decenas y decenas de nuevos talentos que ya comienzan a conseguir grandes méritos. Sergio Sáez, Rafael Bueno, Alejandro Castillo, Patricia Morales y ahora también Ángel Medina son algunos de sus karatecas que ya han sido medallistas nacionales y cada vez apuntan más alto.

Esta afición por la enseñanza convierte su trabajo en una pasión. «Cuando haces lo que te gusta, las exigencias las ven las demás. No te importa echarle las horas que hagan falta. Además, veo que los niños cumplen sus ilusiones y me veo reflejados en ellos», se sincera Torres, que tras un verano tranquilo ya está deseando retomar las clases. Estos meses sencillamente ha disfrutado de su familia, de su casa y de Málaga. Nada de viajes, porque ya tiene suficientes con los que hace durante el año acompañando a sus deportistas o con la Federación.

«Veo que los niños cumplen sus ilusiones y me veo reflejado en ellos»

Si le preguntan por sus próximas metas, prefiere no pensar. Realmente es feliz con su vida actual; ahora sus sueños son los de sus deportistas y, por supuesto, los de sus hijas. Sobre un posible futuro olímpico para María, responde: «Estos Juegos le pillan muy joven. Realmente la suya era la de 2024, por experiencia y edad. Yo todavía tengo la esperanza de que lleguemos juntos a París 2024». Aunque para ello, el COI deberá volver a integrar al kárate en el programa. Algo que Torres, igual que todo el colectivo, persigue incesantemente. «Nunca entendí por qué el kárate no fue olímpico en mi época y de igual forma ahora no entiendo por qué antes de que se estrene en Tokio 2020 lo quitan de París. Es un insulto a nuestro arte», clama. La pasión se lleva por dentro y él la llevará siempre. Pasión por su deporte, por su forma de vida y por todos sus pupilos, que serán los encargados de perpetuar este sentimiento.