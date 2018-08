Un estreno ilusionante de las nadadoras malagueñas en la élite de aguas abiertas La francesa Lara Grangeon y Paula Ruiz, ayer. / AFP Paula Ruiz logra un notable décimo puesto en los diez kilómetros en aguas abiertas en su primer Europeo absoluto; María de Valdés fue vigésima segunda JUAN CALDERÓN Viernes, 10 agosto 2018, 00:13

Buen resultado para las malagueñas Paula Ruiz y María de Valdés en la prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas del Campeonato de Europa de natación que se está celebrando en Glasgow, Escocia.

En su primera cita en categoría absoluta, Ruiz acabó en décima posición, confirmando así sus grandes expectativas de futuro con vistas a los juegos de Tokio en 2020. Ruiz, vigente campeona de España de cinco y diez kilómetros, fue de más a menos. Al paso de la primera vuelta estaba en tercera posición, pero luego las favoritas apretaron y la nadadora del Mairena de Aljarafe de Sevilla se descolgó y acabó entrando en décima posición con un tiempo de 1h. 57 minutos y 43 segundos, a 2:57 de la ganadora, la holandesa Sharon Van Rouwendaal, que se ha mostrado intratable después de ganar ayer también la prueba de cinco kilómetros.

Por su parte, la también malagueña María de Valdés, se mantuvo siempre en el grupo central de la carrera y acabó vigésima primera con un tiempo de 2 h.04:22, a 9:37 de la ganadora.

Paula Ruiz estaba contenta, y no es para menos al estar entre las 10 mejores de Europa porque eso le abre las puertas a intentar estar arriba en el Mundial antes del ambicioso plan de los Juegos Olímpicos Tokyo.

«Puedo decir que he cumplido el objetivo de estar entre las diez primeras en este Europeo. Ha sido una carrera muy rápida y fuerte, aunque salí con ganas y a tope. En el 2,5 me amonestaron y no se por qué. Me dieron golpes y yo también di. En ese momento me quedé», dijo.

También habló del neopreno: «Era la primera vez que lo utilizaba, aunque no me molestó. Y además prefiero el agua fría. En un momento de la carrera empezó a haber olas por el viento y disfruté mucho. Me sirvió para no pensar en el cansancio y desconectar un poco. Era mi primer Europeo absoluto. Doy las gracias a mi entrenador Fred (Vergnoux). Estoy muy contenta porque veo que poco a poco van saliendo las cosas», destacó Paula Ruiz.

Por su parte, la fuengiroleña María de Valdés (22ª) manifestó que «al principio me he encontrado bien pero luego ha sido bastante duro porque al final he ido sola y me ha pasado factura. Soy una nadadora de temperatura del agua más caliente y de tiempo más calmado. Ahora tengo muchas ganas de hacer el relevo para intentar acabar bien el campeonato», explicó. Ambas competirán mañana en el relevo mixto de 5 kilómetros junto a Guillem Pujol y Raul Santiago.