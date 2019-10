Estela Doiro: «No tiene nada que ver la Estela de la calle con la que se ve en la pista» Doiro, en las instalaciones del Pérez Canca. / M. R. La central gallega del Rincón Fertilidad está a punto de terminar su segunda carrera, pero asegura que quiere continuar como profesional del balonmano MARINA RIVAS Jueves, 3 octubre 2019, 23:59

Llega a la entrevista tras una sesión de gimnasio y en patinete propio. Ella conduce, pero dejó su vehículo junto a su anterior estilo de vida, en A Guarda (Pontevedra). Tras largos años sin salir de casa, Estela Doiro, central de 28 años, internacional con España y excapitana del Atlético Guardés no ha tardado en convertirse en uno de los fichajes estrella del nuevo Rincón Fertilidad, con el que ya suma diez goles en Liga.

–Lleva desde muy pequeña en este deporte, pero en qué momento se planteó ser profesional?

-Nunca realmente. Sí que soy muy cabezota y tengo mis objetivos, pero sólo disfrutaba y entrenaba.

–Entonces imagino que compagina esto con los estudios, ¿no?

–Sí, acabé Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ahora me quedan seis asignaturas para acabar Educación Primaria.

–Si ahora mismo le dieran a elegir entre un puesto fijo de profesora (después de aprobar las oposiciones) o una carrera enfocada íntegramente al balonmano al más alto nivel, ¿qué elegiría?

–Uf. Es difícil pero la carrera de deportista es muy corta y quiero aprovecharla al máximo el tiempo que me quede. Además, considero que los que podemos dedicarnos a esto somos unos privilegiados.

–Cuénteme un poco cuál fue su primer conexión con el equipo, ¿quién contactó con usted?

–Pepa Moreno (la presidenta) fue la primera, ya mostró su interés por mí el año pasado, pero decidí quedarme allí y este año ya aposté por venirme para acá. Mostraron mucho interés por mí, me ofrecieron todo lo que me podía hacer falta… No tengo quejas.

–Su fichaje fue el más complejo para el equipo por la unión que tenía con el Guardés. No es fácil fichar a la capitana de un rival…

–Sí, me costó porque el Guardés es mi casa y encima era la capitana y creo que la única que era realmente del pueblo. Eso me pesaba. No paraba de pensar ‘Es que voy a dejar el equipo, mi casa’.

–Esta vez optó por pensar en lo mejor para usted en lugar de hacer lo que la gente esperaba, ¿no?

–Es que creo que lo necesitaba para crecer en lo personal y en lo deportivo. El salir de casa era algo que tenía que hacer. Pensaba en toda la gente que dejaba allí y decía ‘me quedo’, pero luego pensaba ‘¿y por mi?’.

–¿Cree que puede existir cierto resquemor con la afición o con el propio equipo cuando vayan a competir allí esta temporada?

–Espero que no. Nunca tuve un mal gesto o una mala palabra, todo lo contrario. Para mi, el Guardés seguirá siendo siempre mi casa. Habrá gente que no lo entienda, pero son decisiones personales.

–Fue una motivación extra el que llegase junto a su compañera Estela Carrera, ¿no?

–Pues sí, la quiero un montón y nos vimos las dos con la opción de venir a Málaga. Ella se decidió antes y sí que fue un plus.

–¿Allí se ve al Rincón Fertilidad como un equipo potente?

-Sí, siempre era complicado, sobre todo en su casa. Además, Pepa y Diego en ese momento me transmitieron un proyecto de equipo del que yo quería formar parte, muy ambicioso, que se pretendía que fuera a más.

–¿Cómo se enteró del fallecimiento de Carrasco y cómo le afectó?

–Me lo dijo Estela Carrera por Whatsapp y me quedé en ‘shock’. Hablé con él unos días antes… Y pensé, ¿y ahora? ¿Qué pasa con el proyecto, con Pepa, con todo? Porque él es el referente del club. Luego, cuando pasaron unos días nos habló Pepa, nos dijo que Suso sería el entrenador y están haciendo un gran trabajo.

–Ahora que ha pasado un tiempo, el equipo está asentado y ya han sumado dos victorias en Liga. Ya no hay dudas sobre el conjunto, ¿no?

–Desde luego, todavía es pronto pero se van viendo cosas muy buenas, hay buen ambiente, trabajamos bien y todo eso ayuda para que lleguen los resultados. Vamos por buen camino.

–Viendo su seriedad a la hora de jugar y su carácter ahora, intuyo que su personalidad cambia mucho dentro y fuera de la cancha, ¿no?

–Sí que me lo suelen decir, pero luego no tiene nada que ver la Estela de la calle con la que se ve en la pista, tengo mi parte tímida… Pero llego al partido y me concentro.

–Que se la tenga por el fichaje estrella del equipo, ¿es un peso o un extra de energía?

-Sabía que querían mi fichaje desde el año pasado y no creo que pese, creo que me siento querida, tengo la confianza del entrenador y eso hace que pueda rendir mejor.

Doiro, en los aledaños del Pérez Canca. / M.R.

Muy personal

-Cantante o grupo musical favorito.

-Tina Turner.

-Una película o serie.

-’Million Dollar Baby’.

-El último libro que leí fue...

-’El invierno del mundo’, de Ken Follet.

-Un segundo deporte.

-El fútbol.

-Un referente deportivo.

-Rafa Nadal.

-Pasaría un día en la piel de…

-Mi madre, me da mucha curiosidad cuando me dice ‘ya serás madre’.

-¿Alguna afición oculta?

-Me encanta dibujar, lo heredé de mi abuelo. Sobre todo hago paisajes, me relaja.

-Tiene varios tatuajes, ¿cuál es el más especial?

-Sí, tengo ocho. El más especial es la frase «La diferencia que supone un día» (en el costado). Me lo hice cuando mi mejor amigo falleció de cáncer. Ese año yo jugaba la fase de ascenso con el Porriño y el día antes de irme le visité en el hospital. Quedamos en que, cuando ascendiera, iría a celebrarlo con él allí, pero falleció el día que ascendimos.