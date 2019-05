Estela Carrera guardará los palos del Rincón Fertilidad el próximo año Estela Carrera / RINCÓN FERTILIDAD La meta alicantina de 27 años llegará procedente del Guardés, donde consiguió una Liga, fue nombrada como la mejor portera de la competición 2017 y consiguió debutar como internacional absoluta MARINA RIVAS Lunes, 20 mayo 2019, 11:45

Es su última semana de Liga, pero el Rincón Fertilidad no hace más que pensar en la campaña que viene. Tras los fichajes de Paula García (ya incorporada al equipo), Hanna Yashchuk y Estela Doiro y las renovaciones de Campigli, Sole y Espe López, Diva, Isa Medeiros e Isaura, llega un nuevo nombre para el proyecto del año que viene. Se trata de un seguro bajo palos, la veterana portera Estela Carrera, de 27 años, 1,65 de altura y aunque natural de Elda (Alicante), llega procedente del Mecalia Guardés, donde sumaba ya cuatro campañas consolidándose como una de las mejores cancerberas de la Liga. Incluso, en la campaña 2016/17, fue reconocida como la más destacada de la máxima competición nacional.

Así, el Rincón Fertilidad ha hecho oficial su incorporación mediante un comunicado, en el que destaca que tendrá que buscar su hueco en la portería junto a Diva y Marta Vidal (esta última, de seguir, pasará de segunda a tercera portera tras este fichaje). Carrera es explosiva y destaca por sus reflejos y su colocación pese a no destacar por su altura. Además, la alicantina cuenta con experiencia como internacional en todas las categorías de la selección española, incluso en la absoluta, con la que debutó en 2017. En su palmarés destaca además un título de Liga con el Guardés y hasta seis campañas de experiencia disputando competición europea, de nuevo con el cuadro gallego.

Su llegada

Como nuevo fichaje del Rincón Fertilidad, Carrera ya ha transmitido al club sus primeras declaraciones. «Cuando Pepa Moreno se puso en contacto conmigo y me planteó el proyecto que el club quería llevar a cabo, supe que era el momento de cambiar de etapa y afrontar nuevos objetivos, oportunidades y retos», comienza. Además, cuestionada sobre sus compañeras bajo palos, explica que sigue de cerca el trabajo de Diva y que ya había coincidido antes con Marta Vidal: «Respecto a Diva, creo que somos muy diferentes y eso es muy bueno. Voy con la idea de poder aprender muchas cosas de ella. Diva me parece una gran portera, es joven y de calidad y si sigue por este camino podrá llegar donde ella quiera. A Marta tuve la suerte de entrenarla en Handporters, es joven y muy trabajadora. Me gusta la ambición, el esfuerzo y la ilusión que desborda y ojalá nos contagie de todo eso en cada momento». Por su parte, valora: «En cuanto a mí se refiere, espero poder aportar lo que el equipo necesite en cada momento y me pidan, no me voy a poner límites».