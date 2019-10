La esperanza malagueña del tenis de mesa Pérez, durante una competición de este año. / SUR La malagueña Andrea Pérez, de 17 años, compite con el Reus en la Superdivisión de Honor de este deporte y es internacional con España MARINA RIVAS Jueves, 17 octubre 2019, 01:15

La suya es una mezcla perfecta entre el talento innato y el trabajo diario. Una promesa malagueña de un deporte todavía poco reconocido en España, pero con millones de licencias en todo el mundo y con la etiqueta de olímpico desde Seúl 1988: el tenis de mesa.Andrea Pérez nació en la barriada de Santa Rosalía-Maqueda, en el distrito de Campanillas; su padre jugó a esta particular actividad de joven y su hermana mayor compitió hasta que se volcó de lleno en su trabajo como maestra. No tardó en desarrollar este gusto hereditario. A los tres años, Pérez acompañaba a su hermana a las instalaciones del Club de Tenis de Mesa de Cártama y ya comenzaba a empuñar esta pequeña pala. A los siete comenzó a competir y a los ocho (en la misma temporada de su inicio), ya consiguió su primer metal nacional (un bronce).

Desde entonces, su crecimiento fue exponencial. A los diez años, Pérez recibió la primera llamada de la selección española, para un torneo de menores en Estrasburgo (Francia), prácticamente nunca ha bajado del 'top-4' nacional, acumula entre una quincena y una veintena de internacionalidades y ha dejado de contar las medallas de competiciones españolas que acumula en casa. Su mayor salto llegó con su partida de casa siendo todavía una niña. Con sólo 14 años, la pequeña de la casa ingresó en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) gracias a una beca. Estas instalaciones son, junto a las de Madrid, las más destacadas del Consejo Superior Deportivo en España, por magnitud y número de disciplinas que abarca.

Aquel repentino cambio de vida le hizo madurar muy pronto. Su primer año allí fue más complicado, pero en el segundo coincidió con una cara conocida de la actualidad malagueña, la nadadora de aguas abiertas Paula Ruiz, su compañera de habitación. «Ella se convirtió en mi familia allí; hasta que me fui de casa no empecé a valorar todo lo que me daba mi entorno, y esa es una de las cosas que he aprendido en este tiempo. El primer año todo fue muy extraño, estaba como en una nube, pero en el segundo ya senté un poco más la cabeza y me di cuenta de dónde estaba y el apoyo de Paula allí fue fundamental», recuerda la joven.

Su rendimiento se disparó en Barcelona; la pasada campaña, fue quizá la mejor que tuvo hasta ahora. Acudió al Europeo juvenil, donde quedó décima por equipos; también al Europeo sub-21 (siendo una categoría inferior) y cayó en los cuartos de final en dobles, participó en una competición absoluta y, además, la fichó el Club de Tenis de Mesa Reus Ganxets Miró. Con este logró el ascenso a la Superdivisión de Honor femenina, la máxima categoría nacional, en la que debutó a finales del pasado mes con victoria y siendo una de las más jóvenes en ella.

Desde casa

Sin embargo, ya no viaja ni se entrena con su club. Tras dos años en Barcelona, la malagueña decidió regresar a casa. «En muy poco tiempo subí mucho el nivel y es muy difícil mantenerlo. De repente no quieres defraudarte a ti misma ni a nadie y cada vez sientes más presión. Me vi muy agobiada en un momento dado y decidí volver, bajar un poco el listón en los entrenos y ver si así mejoraba mentalmente cara al juego», explica la joven, ahora con 17 años. Regresó entonces con su entrenadora Nancy Chen, del club de Cártama, donde se entrena de dos horas y media a tres diarias, entre gimnasio y trabajo en mesa. Sobre esto, explica: «Mucha gente no lo cree, pero este deporte además de mental, es muy físico, tienes que trabajar sobre todo las piernas, para que aguanten la rapidez con la que nos movemos».

Ahora, desde su tierra, su padre le lleva a diario a entrenar y cada fin de semana coge un autobús, tren o avión para competir en una nueva jornada liguera. Todo ello mientras lo compagina con 2º de Bachillerato. «El año que viene decidiré si estudio Fisioterapia o Educación Física para ser profesora. Además, si no llego a ser profesional de esto, en el futuro me gustaría crear mi propia escuela de tenis de mesa aquí», relata la malagueña. Pero aún queda tiempo para eso y ella quiere seguir enfocada en su presente, avanzar como júnior, entrar el día de mañana en la selección absoluta y comenzar a hablar de grandes citas. Por ahora la más cercana en su calendario será el Open de Portugal del mes que viene, donde ya quedó tercera por equipos el pasado año.

Muy personal

Cantante o grupo favorito. Anuel y Romeo Santos.

Película y serie preferidas. De película 'A tres metros sobre el cielo' y de serie 'Velvet' y 'Las chicas del cable'.

Un actor o actriz favorito. Blanca Suárez.

Un segundo deporte. Más que deporte como tal, diría que el baile flamenco, lo bailaba hasta que me mudé a Barcelona.

Un referente deportivo. Del tenis de mesa, Bernadette Cynthia, de Rumanía.

Tomaría un café con... También con Bernadette.

Un amuleto para competir. Una pulsera de la virgen del Rocío, la beso siempre antes de competir. No soy creyente, pero me la regaló mi madre y la tengo como un amuleto, no un símbolo religioso.

Un viaje soñado. A las Maldivas.