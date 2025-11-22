España pone contra las cuerdas a Fiyi en el Ciudad de Málaga

España tuvo contra las cuerdas a Fiyi y sólo le faltó físico para consumar la sorpresa en los minutos finales, en el amistoso (aunque puntuable ... para el 'ranking' mundial) disputado este sábado en el Ciudad de Málaga, con un lleno absoluto en las gradas.

Nuestro país, decimocuarto del 'ranking' vive su mejor momento histórico en el deporte de la pelota oval. Clasificada para su segundo mundial, el que se jugará en Australia desde el 1 de octubre de 2027, cada vez cuenta con mejores profesionales que juegan en Francia y el salto se evidencia en actuaciones comola de este sábado, en el tercer y último ensayo de esta ventana internacional. El 33-41 lo evidencia. Fiyi le dio la vuelta al marcador a siete minutos del final.

Hay que recordar que Fiyi es novena del mundo y se dio un 19-33 en Valladolid en el último precedente hace tres años, y España viene de un 24-61 en Leganés ante un equipo b de Irlanda y de un 25-29 ante Inglaterra A (en realidad otro segundo combinado de este país) en Pucela.

Dos malagueños, Alberto Carmona (del Colomiers pero cedido por un Top 14 francés, el Toulon) y el marbellí Pablo Miejimolle (VRAC de Valladolid) participaron en la notable actuación del XV del León, dirigido por el argentino Pablo Bauzá. El primero de ellos, ejerciendo de ala, fue titular y se le da por fijo en el próximo Mundial. A sus 21 años, está llamado a convertirse en un referente.

Mientras el físico le dio, ante un rival más profesionalizado y con menos ausencias de peso como Fiyi, España dominó, con ensayos en la primera parte de Tani Valle y Alejandro Laforga y el acierto de su pateador Gonzalo López Bontempo, un centro de ascendencia argentina. Con ello se llegó con 15-14 al descanso.

Estaba claro que el tiempo iba a ir en contra de España ante un rival de la capacidad de Fiyi, que venía de pelearle un resultado a Francia, pero el XV del León gozó de más ventaja con un ensayo de Bay y otro de Laforga y se fue hasta el 33-24, su mayor ventaja.

Llegó también el momento de algunos cambios para España y se fue Carmona. Se pudo ver a Mijeimolle y Fiyi empezó a devolver a la lógica el partido. El desgaste beneficiaba ya al equipo oceánico, que con dos ensayos, más sus transormaciones, y otros dos golpes de castigo acabó imponiendo su jerarquía.

En todo caso, España sigue su puesta a punto para el Mundial, del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en siete ciudades de Australia y que será el primero de la historia con 24 selecciones, cuatro más de las 20 que llevan disputando desde 1999, cuando estuvo por única ocasión el combinado hispano, en Gales. Los resultados entonces hablan de la dificultad de la empresa: 27-15 contra Uruguay, un honroso 47-3 frente a Sudáfrica y un 48-0 ante Escocia