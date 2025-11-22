Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El malagueño Alberto Carmona (derecha) celebra con Bay un lance del partido. ÑITO SALAS

España pone contra las cuerdas a Fiyi en el Ciudad de Málaga

Excelente papel del XV del León, que confirma su serie ascendente, en un duelo en el que sólo el físico pasó factura con la remontada oceánica en los siete minutos finales

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

España tuvo contra las cuerdas a Fiyi y sólo le faltó físico para consumar la sorpresa en los minutos finales, en el amistoso (aunque puntuable ... para el 'ranking' mundial) disputado este sábado en el Ciudad de Málaga, con un lleno absoluto en las gradas.

