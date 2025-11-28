'La Esencia' Molina, a la conquista de Lituania

El malagueño Samuel Molina tratará de defender, este sábado, su cinturón de campeón de Europa por tercera vez. El púgil del Paseo de los Tilos ... lleva ya más de un año siendo el mejor boxeador wélter del viejo continente. Se coronó por primera vez en octubre del pasado año en Laval (Francia), ante Jordy Weiss; se consagró en el Carpena ante Sandy Messaoud en febrero; fue capaz de retener el cinturón en la Plaza de Toros de La Malagueta frente a Anas Messaoudi, en agosto, en un combate declarado nulo; y ahora viaja a Lituania para ratificarse como rey de Europa. El combate será esta noche de viernes.

Su rival será el púgil local Egidijus Kavaliauskas, natural de la ciudad de Kaunas, que será el lugar de celebración del combate. Concretamente, en el Zalgiris Arena, el pabellón donde juega sus partidos de local el mítico Zalgiris Kaunas de baloncesto, que hace años compite con los mejores en la Euroliga. El combate será al mejor de 12 asaltos, a la altura de las grandes ocasiones, y las quinielas señalan al local como favorito, aunque ligeramente, para hacerse con la victoria.

El lituano, de 37 años, cuenta con un 'boxrec' de 24-3-1, con 19 victorias por la vía del 'KO'. Se trata de un veterano y experimentado púgil, conocedor a la perfección de las particularidades de los combates entre boxeadores del peso wélter y curtido, durante años, en Estados Unidos. Sus únicas tres derrotas han sido ante mitos de este deporte como Terence Crawford, Vergil Ortiz Jr. y Souleymane Cissokho. Es quinto en las listas mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

Samuel Molina, por su lado, busca dar un paso más hacia sus aspiraciones mundialistas. Actualmente es decimoquinto en el 'ranking' WBC y con esta defensa voluntaria buscará acercarse más a ese ansiado combate por el cetro de campeón mundial. Su bagaje es algo mejor que el de su rival (32-3-1, con 15 victorias por 'nocaut'), pero su condición de visitante le hace partir en desventaja respecto a su rival. No obstante, ya sabe lo que es ganar a domicilio, pues logró destronar a Jordy Weiss en la ciudad francesa de Laval hace trece meses.