Kavaliauskas y Molina, cara a cara en el pesaje. SUR
Boxeo

'La Esencia' Molina, a la conquista de Lituania

El púgil malagueño tratará de defender, por tercera vez, su cinturón de campeón de Europa del peso wélter en la ciudad de Kaunas ante el local Egidijus Kavaliauskas

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:46

El malagueño Samuel Molina tratará de defender, este sábado, su cinturón de campeón de Europa por tercera vez. El púgil del Paseo de los Tilos ... lleva ya más de un año siendo el mejor boxeador wélter del viejo continente. Se coronó por primera vez en octubre del pasado año en Laval (Francia), ante Jordy Weiss; se consagró en el Carpena ante Sandy Messaoud en febrero; fue capaz de retener el cinturón en la Plaza de Toros de La Malagueta frente a Anas Messaoudi, en agosto, en un combate declarado nulo; y ahora viaja a Lituania para ratificarse como rey de Europa. El combate será esta noche de viernes.

