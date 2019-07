«Este equipo siempre va a ser de Diego» Gallardo, en la entrevista para SUR en el Pérez Canca. Suso Gallardo, nuevo técnico del equipo, se prepara para afrontar el primer año del conjunto sin su alma máter tras su fallecimiento MARINA RIVAS Martes, 30 julio 2019, 23:56

Era la primera vez que Suso Gallardo, hasta ahora el técnico ayudante de Diego Carrasco, entraba en la pista del Pérez Canca tras el repentino adiós del que se convirtió en su maestro y amigo. Emocionado, todavía no se ha hecho a la idea de que ahora será él el que continúe su legado como entrenador del Rincón Fertilidad. Esta temporada no quiere hablar de objetivos; la única meta será la de crear un equipo unido, que perpetúe el trabajo de alguien que logró hacer historia con su trabajo.

–Este jueves comienzan los entrenos y hoy (este lunes) es el primer día que entra en el Pérez Canca, ¿le ha causado impresión?

-La verdad es que he pasado varias veces con el coche pero no he llegado a entrar. Hoy he entrado por primera vez y con miedo, no he querido ni pasar por el pasillo de los vestuarios. He estado raro, pero más impresión me dará el jueves cuando comencemos el entreno y mire a todos lados y no le vea.

–Este año lo duro será el primer entrenamiento, el primer viaje, el primer partido en casa. En general, las primeras veces, ¿no?

–Sobre todo porque este proyecto, este equipo, era suyo y va a seguir siendo suyo. Lo configuramos entre todos, pero él era la piedra angular. Intentaremos coger la dinámica y volver a la normalidad por él y por todos.

–Tendrá que acostumbrarse a que digan 'el equipo de Suso Gallardo':

–Y me duele un poco… Este siempre va a ser el equipo de Diego. Para mí, siempre voy a ser el entrenador en funciones, por mucho que consigamos un título, que ojalá llegué algún algún día por él, por Pepa (Moreno, la presidenta) y por el club.

–¿Qué funciones tenía hasta ahora en el equipo?

–Era segundo entrenador, entrenador de porteras, hacía seguimiento individual de las jugadoras, preparaba los vídeos para los partidos, ayudaba en el 'scouting' de los fichajes, ayudaba en redes sociales, papeleos…

–¿Entrará alguien más a formar parte del cuerpo técnico ahora?

–Pues José Luis Parra, que es el preparador físico, va a ser también el segundo entrenador.

–¿Se llegó a pensar que el equipo no saldría adelante?

–Dejamos pasar unos días antes de empezar a hablar del club, pero creo que en ningún momento se llegó a pensar eso. Se ha volcado mucha gente para ayudarnos, Raúl Romero, Carmen Morales, Pepa está también haciendo cosas ya y muchos que están ayudando como pueden. Esto tenía que salir adelante sí o sí aunque está claro que no va a ser lo mismo jamás. Pero teníamos que sacar esto adelante por él.

–¿Cómo comenzó su relación con Carrasco?

–Yo empecé en el Puertosol, pero luego me estrené como entrenador en el Málaga Norte formando niños pequeños. A Diego le conocía de vista, porque yo venía a ver los partidos del Balonmano Costa porque muchas de las que jugaban eran compañeras de mi quinta. Luego resulta que un año que el equipo no ascendió, Diego se tomó un tiempo y entró al equipo Cisco Linares, uno de los fundadores del Málaga Norte, que en paz descanse también y me ofreció a mí, con 21 años, que le ayudase y al final el equipo se salvó en la segunda categoría, que era lo importante. Un año más tarde volvió Diego y me llamó para que estuviera con él.

–Y creció tanto la relación que los últimos años, Carrasco ya iba pregonando que heredaría el equipo…

–Bueno, él era así (ríe). Yo crecí mucho junto a él y él era siempre el que me decía que me fuese sacando todos los títulos de entrenador cuando ascendimos. Era algo que yo no tenía previsto porque pensaba trabajar los veranos de socorrista o lo que fuese. Pero es verdad que mucha gente me iba viendo ya futuro. Me acuerdo que Pepa me decía que era el que más tiempo había aguantado con Diego.

–¿Tan exigente era a la hora de trabajar?

–Diego es que necesitaba que la persona que trabajara con él le demostrase las cosas para empezar a delegarle tareas. Creo que en mí vio que estaba ahí por el club y dando el doscientos por cien por este deporte, como él y de ahí la conexión que teníamos. Además luego mil horas de autobús, de entrenamientos, siempre hablando por teléfono…

–También tenían conexión en el planteamiento del juego. ¿Qué línea seguirá este año?

–Primero vamos a buscar que el equipo defienda bien, para eso hicimos ciertos fichajes también porque el año pasado tuvimos algunos problemas defensivos. Creo que el equipo se tiene que basar en tener una buena defensa para poder correr y hacer un buen ataque, que es lo que siempre nos ha gustado.

–Este año sabe que las comparaciones entre técnicos estarán ahí...

–Sí, pero esa guerra sé que la tengo perdida y no la quiero ganar.

–Con la de gente que se ha volcado con el club tras el fallecimiento, ¿creen que este año tendrán más apoyo que nunca?

–Ojalá. Espero que esto una más al balonmano malagueño y se pueda cumplir el sueño que tenía Diego de ver un pabellón lleno cada quince días y que se empiece a reconocer realmente el que hemos paseado el nombre del club y de Málaga por España y Europa, que es algo que no ha hecho ningún club andaluz.

–Diego decía que si algún día le hacían un homenaje, que fuera en vida. No va a poder ser pero ahora habrá un pabellón con su nombre…

–Sí, tengo un cabreo brutal con eso y no sólo por él, sino porque a veces creo que se espera demasiado para reconocer la aportación de mucha gente. Él decía, de cachondeo: «Hay que ver que no le van a poner mi nombre ni a un callejón escondido», pero mira ahora tendrá un pabellón y ojalá tenga mil homenajes más.

–¿Cree que el Rincón Fertilidad acabará jugando allí?

–Lo dudo. Para el balonmano base va a estar genial, pero no sé si cumpliría los requisitos de División de Honor.

–La jugadora que tendrá un papel más importante este año será Sole López, ¿no?

–Claro, porque ha estado con Diego en todas las etapas y además porque ya no es sólo la capitana del equipo, ella se ha convertido en una referente nacional. Ha madurado mucho con la selección y estos últimos años y confía en que todo saldrá adelante.

–Para evadirse y prepararse tendrán una pretemporada intensa...

–Sí, era una signatura pendiente para empezar ya el año con ritmo de competición. Hemos conseguido que nos inviten a dos torneos con rivales internacionales y de Liga y creo que nos vendrá muy bien.

–¿Qué espera del año?

-No queremos marcarnos objetivos más allá de currar día y noche y conseguir que seamos un equipo con una seña de identidad, que alcancemos una regularidad y que seamos una piña.