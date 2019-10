Los entrenadores del Balonmano Ciudad de Málaga y del Conservas Alsur, cara a cara

El Pabellón José Luis Pérez Canca acoge esta tarde (20.00 horas) el derbi malagueño en la División de Honor Plata del balonmano española. Los entrenadores del Balonmano Ciudad de Málaga y del Conservas Alsur Antequera analizan para este periódico el interesante partido que se vivirá hoy en Carranque.Es la primera vez que ambos equipos se ven las caras en la segunda categoría del balonmano nacional. El lleno parece asegurado en las gradas, en una cita que sucederá a la del Rincón Fertilidad femenino ante el Guardés, en una gran jornada de balonmano en Málaga

Curro Lucena. Entrenador BM Ciudad de Málaga «¿Por qué no dar la sorpresa y ganarles en nuestro cancha?»

Curro Lucena

–En la Copa de Andalucía el Ciudad de Málaga no salió victorioso ante el conjunto antequerano. Llega el primer derbi provincial en División de Honor Plata, ¿cómo afronta el equipo este partido?

–Venimos de hacer un buen partido en Pontevedra, llegamos con dos victorias y siendo conscientes de la dificultad del partido. El Conservas Alsur es uno de los favoritos para estar arriba y jugar la fase de ascenso.

–Como ha dicho, dos victorias en cuatro partidos... ¿A por la tercera?

–Siendo un derbi da igual jugarlo en casa o fuera porque hay muchos factores que influyen. Nos conocemos muy bien los equipos. No creo que sea importante el factor cancha y somos conscientes de que ellos están en una dinámica de arrancar la temporada. Son favoritos pero nosotros intentaremos demostrar que jugamos en casa y que no hay favorito claro. De aquí al final de la temporada ellos aspiran a estar por encima de nosotros, pero todo está muy igualado y, ¿por qué no dar la sorpresa y ganarles en nuestra cancha?

–¿No hay miedo de defraudar a la afición del Pérez Canca?

–Sabemos que la afición de Antequera también vendrá a nuestro campo, por eso aunque juguemos en casa no se notará mucho. Pero nosotros vamos a intentar por todos los medios que el Conservas Alsur no se lleve los puntos en nuestra casa.

–¿Cómo ha preparado a los jugadores para este partido? ¿Algún consejo en especial?

–A nosotros estos partidos nos van a servir para ver si somos capaces de competir con los que están arriba o ver si estamos un peldaño por debajo. Está claro que son citas que gusta jugar, partidos disputados en los que por pequeños detalles se decide la victoria. Tenemos ganas de revancha porque perdimos en casa contra el Conservas Alsur en la Copa de Andalucía y queremos demostrar a nuestra afición que el equipo está preparado para estar arriba en la tabla.

–Diga tres claves para ganarle al Conservas Alsur Antequera...

–En primer lugar tenemos que conseguir estar a nuestro mejor nivel todo el partido y no fallar ni un minuto porque el Conservas Alsur no va a perdonar. En cuanto nos despistemos ellos lo van a aprovechar. Lo segundo será que ellos no tengan su mejor día. A priori, si ellos tienen un buen partido va a ser difícil ganarles. La tercera clave será que el Pérez Canca esté lleno y animando, es importante el apoyo de la afición en partidos tan complejos como este. Necesitamos la respuesta de la grada.

Lorenzo Ruiz. Entrenador del Conservas Alsur «Nos conocemos muy bien y va a ser un partido apasionante»

Lorenzo Ruiz / Antonio J. Guerrero

El banquillo del Conservas Alsur Los Dólmenes de Antequera tiene el espíritu de la garra del deporte rey en Antequera que auspició el recordado Fernando Argüelles: sentir los colores desde niño, haber sido jugador y seguir los pasos del gran entrenador que fue Manolo Porras. Se trata de Lorenzo Ruiz, quien lleva más de 30 años oliendo a este deporte y desde 2013 está al frente del equipo.

- ¿Cómo llegan al derbi?

–El equipo está estupendo, ilusionado y motivado. Es un buen partido de compañeros, de gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Va a ser un partido muy bonito y competitivo y al final va a ganar el que tenga menos fallos. Son dos grandes equipos que se conocen muy bien.

- Ya se enfrentaron en pretemporada. ¿Qué cambios espera?

–La pretemporada no tiene nada que ver con la competición. El Ciudad de Málaga es un equipo muy nuevo, de gente que tenía que hacerse poco a poco.Está jugando cada vez mejor, el otro día casi gana en Cisne y jugando muy bien… Va a ser un partido realmente apasionante.

–Que haya dos equipos de la provincia en la categoría, ¿es bueno para el balonmano malagueño?

–El nivel de Málaga, no solo es para tener dos equipos de Plata y varios de Primera Nacional como, sino uno en Asobal. Pero evidentemente ahí mandan otras cosas como es el dinero, las grandes empresas, una financiación y un respaldo muy grande por parte de una firma e instituciones que ahora no tenemos. Tenemos que ir haciéndolo poco a poco y en eso estamos. El club no se puede hacer de la noche al día. Esto es un proceso, un recorrido, y creo que se están asentando las bases para que en un futuro haya un equipo en Asobal, siempre teniendo los pies en el suelo.

–¿Ha llegado la hora de tener un equipo malagueño en Asobal?

–Es un tema más profundo. Hoy en día un equipo en Asobal necesita una cantera fuerte, no sólo el respaldo económico. No se puede tener un equipo como antes de todos los jugadores fuera de casa. Es una profesionalización del deporte, en este caso del balonmano, y ahora mismo las condiciones que se dan en los dos clubes no creo que sean para eso. Lo que sí tengo claro es que el balonmano malagueño goza de muy buena salud, quizá sean de las canteras más importantes de de España. Así se ven resultados en concentraciones andaluzas. Es verdad que la transformación del balonmano en España ha cambiado mucho, era inimaginable antiguamente el tener niños de 18 años jugando en Asobal y hoy es posible, de ahí que tenemos que aprovechar ese momento.

–Sabemos de su prudencia... ¿El objetivo de esta campaña es...?

–Primero la salvación. Es una liga durísima donde tres descienden directamente y uno se lo juega en una promoción. Y lo primero evidentemente la salvación que, por cierto, viendo el nivel de los equipos y la competición, esto no se va a saber hasta el final. De igual manera van a ser dos o cuatro puntos lo que va ha hacer que estés arriba o abajo.