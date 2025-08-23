El Enpie Málaga levanta la Supercopa de España para cerrar la temporada

Se acabó la temporada para el Enpie Málaga. La Supercopa de España ha sido el tercer título de un curso muy exitoso para los blanquiazules, ... que también han levantado la Copa Federación y el campeonato de Primera División. El conjunto malagueño llegó a Marbella para medirse al Roses Platja en la última final de esta campaña y el resultado ha sido el esperado. El equipo de la Costa del Sol venció por 4-2 a los gerundenses, volviendo a imponerse a uno de sus mayores rivales a nivel nacional.

El encuentro estuvo bastante igualado hasta el tercer tiempo. El Enpie consiguió adelantarse en el marcador, pero la diferencia en el casillero era sólo de 1-0 a favor de los malagueños. David Ardil y José Oliver marcaron dos goles y pusieron un cómodo 3-0 a favor del equipo blanquiazul, pero el Roses Platja luchó hasta el final para darle la vuelta al partido. El equipo gerundense consiguió maquillar el resultado, aunque nada más. Finalmente el choque por el título acabó con un 4-2 favorable a los de la Costa del Sol y un nuevo trofeo en sus vitrinas.

Ya el curso pasado ambos equipos se enfrentaron en esta misma final por la Supercopa de España. En este caso el resultado fue de 5-3, pero el título fue igualmente para los blanquiazules. Se han medido un total de cinco veces esta temporada, con cuatro victorias para el Enpie y sólo una para el cuadro catalán. Hace sólo unos días los dos conjuntos se batieron en la final de la Copa Federación y el trofeo también se fue para la Costa del Sol.

De esta forma, los blanquiazules se despiden de la arena por un tiempo, pero con muchos éxitos conseguidos. A principio de curso los malagueños se marcaban como principal objetivo el de levantar los máximos títulos posibles. De las cinco competiciones que han disputado, el conjunto malagueño ha ganado tres de ellas. La Euro Winners Cup y la Copa Andalucía se le escaparon, pero la Liga, la Copa Federación y la Supercopa de España ya están en las vitrinas del club.

Este ha sido el broche final a una campaña extraordinaria para el Enpie Málaga, que ya espera al año que viene para ir a por más.