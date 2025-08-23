Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Enpie y sus familiares celebran el título de la Supercopa. SUR
Fútbol-playa

El Enpie Málaga levanta la Supercopa de España para cerrar la temporada

Los blanquiazules conquistaron su tercer título del curso ante el Roses Platja en Marbella

SUR

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:42

Se acabó la temporada para el Enpie Málaga. La Supercopa de España ha sido el tercer título de un curso muy exitoso para los blanquiazules, ... que también han levantado la Copa Federación y el campeonato de Primera División. El conjunto malagueño llegó a Marbella para medirse al Roses Platja en la última final de esta campaña y el resultado ha sido el esperado. El equipo de la Costa del Sol venció por 4-2 a los gerundenses, volviendo a imponerse a uno de sus mayores rivales a nivel nacional.

