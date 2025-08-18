El Enpie Málaga de fútbol-playa, campeón de la Primera División
El cuadro de la capital costasoleña se impuso al Fútbol Playa Huelva en la final por el título, con remontada incluida
Lunes, 18 de agosto 2025, 18:28
El Enpie Málaga lo ha vuelto a lograr. Este equipo de la capital costasoleña, nacido en 2019, ha conseguido revalidar su corona y proclamarse campeón ... de la Primera División nacional de fútbol-playa. Lo consiguió este domingo en la Playa de la Costilla de Rota, tras imponerse en la final al Fútbol Playa Huelva.
No fue fácil imponerse a los onubenses, ya que el conjunto malagueño tuvo que remontar tras caer por la mínima (3-4) en el primer encuentro de la final. Sin rendirse y a base de galones y talento, lograron darle la vuelta al cruce al imponerse en el segundo partido por 3-6. Un emocionante duelo en el que los onubenses consiguieron mantener en empate hasta el minuto 17, cuando Chiky Ardil anotó el 4-3 que empataba la eliminatoria. Takaaki Oba y Carlos Carballo sentenciaron el encuentro con dos goles en la tercera parte para poner el 6-3 definitivo.
De esta forma, el club malagueño consiguió revalidar la corona que ya logró la pasada campaña. Además, cabe destacar el ya mencionado jugador del Enpie Málaga e internacional con España Chiky Ardil, se llevó el 'MVP' de la competición por su gran actuación a lo largo de todo el torneo, además de ser máximo goleador de la fase regular.
Previamente, antes de clasificarse para la pelea por el título, que el combinado malagueño llegó a la gran final tras vencer al Atlético Torroxeño en semifinales. En el partido de ida, los blanquiazules consiguieron una buena ventaja, tras imponerse por 7-4. El Enpie Málaga perdió la vuelta de la primera eliminatoria de los 'play-off' por 4-3, pero en el global, el equipo fue el vencedor. Así las cosas, tras una extenuante temporada en la élite del fútbol-playa nacional, los blanquiazules alcanzaron su merecido premio.
Además, el Atlético Torroxeño se llevó el bronce al imponerse en la lucha por el tercer puesto al Fútbol Playa Marbella por 1-4, haciendo ver el talento y la pasión por esta peculiar y vistosa disciplina en nuestra provincia.
