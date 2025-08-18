El Enpie Málaga de fútbol-playa, campeón de la Primera División

El Enpie Málaga lo ha vuelto a lograr. Este equipo de la capital costasoleña, nacido en 2019, ha conseguido revalidar su corona y proclamarse campeón ... de la Primera División nacional de fútbol-playa. Lo consiguió este domingo en la Playa de la Costilla de Rota, tras imponerse en la final al Fútbol Playa Huelva.

No fue fácil imponerse a los onubenses, ya que el conjunto malagueño tuvo que remontar tras caer por la mínima (3-4) en el primer encuentro de la final. Sin rendirse y a base de galones y talento, lograron darle la vuelta al cruce al imponerse en el segundo partido por 3-6. Un emocionante duelo en el que los onubenses consiguieron mantener en empate hasta el minuto 17, cuando Chiky Ardil anotó el 4-3 que empataba la eliminatoria. Takaaki Oba y Carlos Carballo sentenciaron el encuentro con dos goles en la tercera parte para poner el 6-3 definitivo.

De esta forma, el club malagueño consiguió revalidar la corona que ya logró la pasada campaña. Además, cabe destacar el ya mencionado jugador del Enpie Málaga e internacional con España Chiky Ardil, se llevó el 'MVP' de la competición por su gran actuación a lo largo de todo el torneo, además de ser máximo goleador de la fase regular.

Previamente, antes de clasificarse para la pelea por el título, que el combinado malagueño llegó a la gran final tras vencer al Atlético Torroxeño en semifinales. En el partido de ida, los blanquiazules consiguieron una buena ventaja, tras imponerse por 7-4. El Enpie Málaga perdió la vuelta de la primera eliminatoria de los 'play-off' por 4-3, pero en el global, el equipo fue el vencedor. Así las cosas, tras una extenuante temporada en la élite del fútbol-playa nacional, los blanquiazules alcanzaron su merecido premio.

Además, el Atlético Torroxeño se llevó el bronce al imponerse en la lucha por el tercer puesto al Fútbol Playa Marbella por 1-4, haciendo ver el talento y la pasión por esta peculiar y vistosa disciplina en nuestra provincia.