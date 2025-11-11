Christian Jongeneel (Málaga, 1974) es un personaje difícil de encasillar. Es un deportista, también un aventurero y un gran activista social. El nadador malagueño ha ... hecho de su gran afición, la natación, la herramienta perfecta para hacer frente a grandes desafíos solidarios por todo el mundo de la mano de la Fundación Vicente Ferrer y de la Asociación Brazadas Solidarias.

Desde hace ya más de dos décadas Christian Jongeneel ha acometido retos extremos para recaudar fondos para distintos proyectos en lugares subdesarrollados de medio mundo. Cruzó el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha, el Estrecho de Molokai, le dio la vuelta a la Isla de Manhattan dos veces o el Estrecho de Cook son algunos de esos desafíos increíbles que parecen inabordables para la mayoría de los humanos, pues son distancias que en la mayoría de los casos superan los 50 kilómetros en condiciones casi siempre desfavorables.

En este increíble viaje deportivo y solidario, Jongeneel ha vivido múltiples aventuras y conocido a personajes de todo tipo. No importaron los obstáculos para obtener fondos para algunos de los proyectos que ha desarrollado con la Fundación Vicente Ferrer en India y que han ido desde construir pozos, instalar depuradores, programas de inserción de la mujer en el mercado laboral y personas con discapacidad o construcción de escuelas. Las travesías solidarias se han extendido ya por toda España, permitiendo así una simbiosis perfecta entre deporte y acción social.

