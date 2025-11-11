Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

Aula de Deportes

Este jueves, 19.00 horas
Encuentro con Christian Jongeneel en el Aula de Deportes de SUR

El nadador malagueño compartirá sus experiencias con los retos solidarios extremos por todo el mundo en la Fábrica de Cervezas Victoria este jueves (19.00 horas)

SUR

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Christian Jongeneel (Málaga, 1974) es un personaje difícil de encasillar. Es un deportista, también un aventurero y un gran activista social. El nadador malagueño ha ... hecho de su gran afición, la natación, la herramienta perfecta para hacer frente a grandes desafíos solidarios por todo el mundo de la mano de la Fundación Vicente Ferrer y de la Asociación Brazadas Solidarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  10. 10 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Encuentro con Christian Jongeneel en el Aula de Deportes de SUR

Encuentro con Christian Jongeneel en el Aula de Deportes de SUR