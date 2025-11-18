La élite nacional del parkour se cita en Mijas este fin de semana

Tras acoger el Campeonato de España de Escalada a finales de octubre y la quinta etapa del Pckel Pro Tour hace apenas una semana, Mijas ... vuelve a ponerse en el foco nacional, en esta ocasión, para convertirse en el escenario del Campeonato de España de Parkour. Una atractiva y dinámica disciplina en auge a nivel mundial que sueña con ser olímpica en el futuro y que está avalada por la Federación Española de Gimnasia.

Para aquellos que nunca hayan oído hablar de este deporte, se trata de una modalidad consistente en superar obstáculos desde un punto a otro de la manera más eficiente y posible y con un único elemento, el propio cuerpo. Esta disciplina requiere no sólo de un físico atlético, también de habilidades como la destreza, la agilidad, la coordinación, la fuerza… Y dependiendo además de la modalidad, de velocidad o creatividad. Son dos variantes las que podrán verse desde este viernes y hasta este domingo en Mijas: Speed (velocidad), en la que debe completarse un recorrido con obstáculos en el menor tiempo posible, y Freestyle, en la que los atletas dependen de sus habilidades y creatividad para ir de un punto a otro sacando a relucir sus mejores piruetas y saltos.

El enclave

El escenario de este gran evento será el auditorio de El Gran Parque de la Costa del Sol, en el que, a lo largo de estos días, se construirá una espectacular infraestructura para la ocasión, empezando por una zona de calentamiento con 40 metros cuadrados, una carpa para los deportistas, pantallas de resultados o una torre para los jueces con 4 metros de altura. La joya de la corona será el propio circuito, Walltopia, el mismo que se utilizó, por ejemplo, en la Copa del Mundo FIG de Sofía en 2023, con barras, muros y diversos elementos de competición.

El viernes serán los entrenamientos; el sábado, las clasificaciones, y el domingo será el día clave, con la disputa de las finale

Esta cita reunirá a los mejores atletas del país aunque también tendrá participación abierta y sin necesidad de licencia federativa, por lo que hasta ayer (cierre del plazo de inscripción), pudieron apuntarse diferentes deportistas y clubes de toda España, en distintas edades (desde 'kids', desde los 8 a 10 años, hasta absoluto, de 18 en adelante). La competición, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Mijas, arrancará este viernes, desde las 9.00 hasta las 20.00 horas, con los entrenamientos oficiales así como sesiones por grupos y categorías.

Sin embargo, será ya a partir del sábado cuando dé comienzo el verdadero espectáculo. Desde las 9.00 hasta las 20.00 horas se llevarán acabo las clasificaciones de Speed y Freestyle de todas las categorías, desde infantil hasta la absoluta. Por su parte, el domingo se coronarán a los nuevos campeones de España en las finales de Freestyle y Speed de todas las categorías, a partir de las 10.00 y hasta las 16.00 horas, cuando se cerrará el torneo mijeño con la entrega de medallas. Todo un 'show' que busca acercar esta disciplina urbana a todos los públicos con el fin de seguir forjando nuevos talentos cara al futuro.