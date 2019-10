Dura derrota del Rincón Fertilidad en la pista del Rocasa (32-23) El conjunto malagueño se descentró en la segunda mitad y fue claramente superado SUR Sábado, 5 octubre 2019, 21:45

El Rincón Fertilidad Málaga se llevó un duro resultado en su visita al Rocasa Gran Canaria, en un encuentro donde cayó por nueve goles a pesar de que fue claro dominador del envite en los primeros veinte minutos. Pero las malagueñas no estuvieron finas a partir de ese momento y, cuando le vinieron mal dadas, se descentró, entrándole dudas en un ataque que fue muy espeso en el segundo tiempo. Un encuentro del que toca sacar conclusiones para aprender y seguir creciendo como equipo, sin olvidar que únicamente se encuentra en la tercera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

En el arranque del encuentro las alternativas en el marcador se sucedían, hasta que el cuadro malagueño logró tomar el control del juego. Su defensa se imponía y lograba hacer dieciocho minutos de juego que rayaban la perfección, logrando una ventaja a su favor de tres tantos (8-11). Pero la parte que restaba del primer tiempo iba a tener consecuencias nefastas para las chicas de Suso Gallardo, que ni con un tiempo muerto pudo cortar la sangría. Un parcial de 9-2 en este tramo del choque les hizo marcharse a vestuarios cuatro por debajo (17-13), una diferencia que no reflejaba lo que se había visto durante muchos minutos en pista pero que castigaba los errores de las visitantes.

En el segundo tiempo el Rincón Fertilidad Málaga se encontraba con dos losas, la primera esa distancia de cuatro goles de desventaja y la segunda la portera Anabel Palomino. Pese a que la actitud era buena y el equipo era capaz de encontrar buenas opciones de lanzamiento, no conseguían batir a la guardameta local, que se agigantaba y hacía decaer los ánimos de las malagueñas. De llegar a recortar la diferencia a la mitad (18-16) a verse diez minutos sin anotar, encajando un parcial de 9-1 que solventaba el encuentro para el Rocasa Gran Canaria a falta de diez minutos (27-17). Encomiable que, pese a que no terminaba de salirles apenas nada en el segundo tiempo, las visitantes no bajaban su intensidad y seguían luchando, cayendo finalmente por nueve goles de distancia (32-23).