Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armand Duplantis, nuevo oro mundialista. Afp
Mundiales de Atletismo

Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

El sueco salta por encima de los 6.30 y consigue su tercer título mundialista en salto con pértiga

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:04

Nuevo oro y nuevo récord del mundo de salto de pértiga para Armand Duplantis. El sueco ha conquistado el oro en los Mundiales de Tokio ... tras saltar 6,30, su decimocuarta plusmarca universal, en su tercer intento, y establecer un nuevo récord. Duplantis se ha colgado su tercera medalla de oro mundial demostrando una superioridad absoluta. El pertiguista sueco de 25 años ya es doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024) y seis veces campeón mundial -tres al aire libre y tres en pista cubierta-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  4. 4 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  5. 5 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  8. 8

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo