Duane Rocha, decimoprimera en los 200 estilos en la última jornada del Nacional

El Campeonato de España de natación se clausuró ayer en Mairena de Aljarafe, en una jornada en la que Duane Rocha participó en la prueba de 200 estilos. La nadadora malagueña no ha participado en estos campeonatos en ninguna de las pruebas de espalda, su especialidad, para dosificar esfuerzos cara al Europeo de agosto, por lo que no ha estado en las peleas por las medallas. Ayer participó en los 200 estilos y no logró meterse en la final A. En la final B hizo el tercer mejor tiempo (2:20.78) para terminar en decimoprimer lugar.

Lo más destacado de la jornada de ayer fue la final de los 200 libre. Un día después de su derrota en los 100 libre ante Lidón Muñoz, la mallorquina Melani Costa (CN Tarragona) se tomó el desquite ante la castellonense al batirla en la final. En los 200 libre masculino, el extremeño del CN Santa Olaya, César Castro, se quedó a solo 70 centésimas del récord de España, que posee Miguel Durán y que logró en 2015 en el Open de España de primavera celebrado en Málaga.