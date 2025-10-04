Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Diputación reconoce a los clubes más destacados con los premios Cardumen Deportivo

El CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y el Unicaja Baloncesto fueron los galardonados

SUR

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La Diputación de Málaga hizo entrega este viernes de los primeros premios Cardumen Deportivo a los clubes malagueños. Unos premios que, según ha explicado el ... presidente de esta administración, Francisco Salado, hacen referencia a «la unión, la coordinación y la fuerza colectiva que hace posible que un equipo alcance sus metas». Los clubes reconocidos en esta primera edición han sido el CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y Unicaja Baloncesto.

