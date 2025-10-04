La Diputación reconoce a los clubes más destacados con los premios Cardumen Deportivo
El CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y el Unicaja Baloncesto fueron los galardonados
SUR
Sábado, 4 de octubre 2025, 13:06
La Diputación de Málaga hizo entrega este viernes de los primeros premios Cardumen Deportivo a los clubes malagueños. Unos premios que, según ha explicado el ... presidente de esta administración, Francisco Salado, hacen referencia a «la unión, la coordinación y la fuerza colectiva que hace posible que un equipo alcance sus metas». Los clubes reconocidos en esta primera edición han sido el CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y Unicaja Baloncesto.
Salado ha destacado la importante apuesta por el deporte de la Diputación a través de Málaga Compite, iniciativa que nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto nivel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes. Más adelante, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite.
A través de Málaga Compite, la Diputación ha apoyado a los grandes clubes la de la provincia (Unicaja, Málaga y Balonmano Costa del Sol) y también se han transferido, a través de subvenciones directas o líneas de ayudas, cerca de 650.000 euros a clubes de primera y segunda división. Además, se han destinado 400.000 euros a los clubes de categorías inferiores para sufragar sus gastos corrientes.
Los Premios Cardumen cuentan con cinco categorías: Premio a la Temporada más Exitosa (CAB Estepona), Premio Superación (Club Deportivo Amivel), Premio Valores en el Deporte (Club Ciclista Al-Ándalus), Premio Hazaña Deportiva Juventud Torremolinos y Premio Trayectoria (Unicaja).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión