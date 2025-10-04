La Diputación reconoce a los clubes más destacados con los premios Cardumen Deportivo

La Diputación de Málaga hizo entrega este viernes de los primeros premios Cardumen Deportivo a los clubes malagueños. Unos premios que, según ha explicado el ... presidente de esta administración, Francisco Salado, hacen referencia a «la unión, la coordinación y la fuerza colectiva que hace posible que un equipo alcance sus metas». Los clubes reconocidos en esta primera edición han sido el CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y Unicaja Baloncesto.

Salado ha destacado la importante apuesta por el deporte de la Diputación a través de Málaga Compite, iniciativa que nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto nivel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes. Más adelante, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite.

A través de Málaga Compite, la Diputación ha apoyado a los grandes clubes la de la provincia (Unicaja, Málaga y Balonmano Costa del Sol) y también se han transferido, a través de subvenciones directas o líneas de ayudas, cerca de 650.000 euros a clubes de primera y segunda división. Además, se han destinado 400.000 euros a los clubes de categorías inferiores para sufragar sus gastos corrientes.

Los Premios Cardumen cuentan con cinco categorías: Premio a la Temporada más Exitosa (CAB Estepona), Premio Superación (Club Deportivo Amivel), Premio Valores en el Deporte (Club Ciclista Al-Ándalus), Premio Hazaña Deportiva Juventud Torremolinos y Premio Trayectoria (Unicaja).