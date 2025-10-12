Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joel Álvarez castiga en el suelo a su oponente, Vicente Luque. UFC

Nada detiene al 'Fenómeno': Joel Álvarez se estrena con victoria en peso wélter en UFC

El gijonés apabulló a a Vicente Luque a pesar de tener al público brasileño en contra y se llevó el combate

José Ángel García

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:50

Joel Álvarez venció en su puesta de largo en el peso Welter (171 libras) por decisión unánime de los jueces. No hubo dudas. El gijones ... apabulló a a Vicente Luque a pesar de tener al público brasileño en contra. No duró mucho el entusiasmo de los aficionados con su peleador. El 'Fenómeno' apabulló con una amplia variedad de golpes y técnicas en los tres asaltos . Una paliza en toda regla que dejó sin opción a Luque, incapaz de levantarse. El gijonés logró una tarjeta favorable de un triple 30-26 e incluso el árbitro debería haber detenido el pleito tanto en el primer asalto como en el segundo.

