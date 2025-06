Denis Vivar, una promesa del fútbol en la élite del fitness

En el deporte, como en la vida, también hay que aprender a reinventarse, porque nadie nos prepara para afrontar el fracaso. Son muchos los jóvenes ... futbolistas que sueñan con llegar a lo más alto, pero la realidad es que sólo un selecto grupo de privilegiados logra escalar a la élite y vivir de su sueño. Denis Vivar, una promesa en su día, llegó a un punto en el que, frustrado por no conseguir resultados, comprendió que la decisión más acertada era dar un paso al lado y comenzar una nueva etapa. Fue el momento más duro de su vida, el adiós al deporte que amaba. Sin embargo, se le abrió una ventana y ahora, a sus 25 años, ha encontrado el nuevo motor de su vida.

Este joven de Málaga capital siempre destacó por su disciplina y entrega, pero también por su cabeza bien amueblada. «Siempre me he tomado muy en serio el deporte, me encanta entrenar, no me gusta salir de fiesta, no he tomado alcohol en mi vida… Soy muy friki y muy disciplinado», reconoce. Como tantos otros niños, comenzó en la cantera del Puerto Malagueño, donde su talento no tardó en hacerse notar. «Ya siendo cadete me quisieron fichar el Betis, el Atlético de Madrid, el Almería, el Sevilla, el Málaga… Pero siempre he sido un chico super familiar, no quería irme de casa tan pequeño y firmé por el Málaga, aun siendo cadete ya jugaba con el juvenil, con Raúl Iznata y Pepelu», relata, sobre sus inicios. A los 16 años ya tenía su primer contrato profesional, llegando a entrenarse incluso con el primer equipo, entonces con Míchel.

Sin embargo, su vida dio un giro y decidió probar suerte en el extranjero, con sólo 17 años. Recaló entonces en el filial del Birmingham City (Segunda División inglesa). Sobre aquella breve etapa guarda además una curiosa anécdota: «Recuerdo que Clotet y Paco Herrera llevaban el primer equipo y que había varios españoles: Álvaro Giménez, Fran Villalba… Pero lo más gracioso es que, en el filial tenía de compañero a Jude Bellingham». Por desgracia, su contrato no se llegó a fraguar. Sin embargo, gracias a la ayuda de Herrera logró una oportunidad en el filial del Rayo Vallecano, donde también llegó a entrenarse con el primer equipo, de Paco Jémez.

HYROX MÁLAGA / CELTA / RAYO VALLECANO

Tras esta etapa recaló en los filiales del Celta o del Hércules antes de su regreso a la estructura del club de Martiricos, en la campaña 2022-23. Pero para entonces, su estado anímico ya no era el mismo. Tantos cambios y desilusiones le mermaron psicológicamente: «En el fútbol hay muchas cosas bonitas y otras feas, y llegó un momento en el que me pasé varias etapas malas y me cambió el estado de ánimo. Cuando sientes que tienes el éxito en la punta de los dedos y de repente te empieza a ir mal, cambia todo. Entonces decidí tirar por otro camino».

Ascenso meteórico

No podía desprenderse de su faceta deportiva y encontró en el boxeo su salida. Gracias a su entonces entrenador, acabó sanándose y reconciliándose con la competición, pero fue hace apenas unos meses cuando cambió por completo su vida. Un día en el gimnasio, los entrenadores Ade Mariño y Leo Araya se fijaron en él y lo 'reclutaron' para probar una nueva disciplina, cada vez más practicada y popular en todo el mundo, el Hyrox. Se trata de una competición de fitness (o cross-trainning) que combina el 'running' con diferentes ejercicios de fuerza y resistencia con elementos de gimnasio. En los campeonatos, se realizan 8 series de un kilómetro corriendo y una parada en una estación para realizar un ejercicio (empuje de trineo, remo, 'burpees'...).

HYROX MÁLAGA

Tras dejar el fútbol, se ha enfocado en el Hyrox y ha retomado sus estudios, con vistas a opositar para Policía Nacional

Tras apenas dos semanas de preparación específica, Denis se presentó a una competición, el Hyrox internacional de Málaga (una de las pruebas clasificables para el Mundial)… Y lo ganó, en la categoría 'pro' en su franja de edad de hasta 24 años.

Lo que no esperaba, además de ganar, era que, con el tiempo logrado, conseguiría el billete directo al Mundial, que se está celebrando este fin de semana en Chicago. «En sólo una carrera ya me he clasificado. Era algo que no me esperaba para nada. Yo no tenía pensado ir al Mundial, además porque me tengo que costear yo todo el viaje, pero mis entrenadores, que se han convertido en otros padres para mi, me hicieron ver que hay miles de personas de todo el mundo intentando conseguir una plaza y que no debería desperdiciar la oportunidad».

Y no lo hizo. El malagueño compitió este viernes y aunque no mejoró su registro, concluyó el 62º de 122 participantes de todo el mundo (sólo hubo 4 españoles y él fue el segundo mejor). Sólo el hecho de haber llegado hasta aquí, siendo su segunda competición de Hyrox, le invita a soñar: «Mis entrenadores están super ilusionados, les gustaría que yo llegara a formar parte de Élite 15, que son los 15 mejores del mundo. Yo voy a ponerlo todo de mi parte. El deporte siempre ha sido mi vida». Además, en esta nueva e ilusionante etapa, también ha retomado los estudios. Hace sólo unos días, realizó las pruebas de acceso a la universidad y, en su regreso a Málaga, comenzará a opositar para Policía Nacional.