La defensa gana en altura con Isaura Isaura posa para SUR en las instalaciones de Carranque, donde se entrena junto al equipo. / M. Rivas Isaura, último fichaje del Rincón Fertilidad, llega tras superar una lesión de rodilla y ganar la Liga brasileña MARINA RIVAS Jueves, 24 enero 2019, 01:12

La defensa era uno de los aspectos a mejorar, porque capacidad goleadora no falta en este equipo. Después de dos temporadas en el radar de Diego Carrasco, la llegada de la pivote brasileña Isaura se ha materializado ahora, en un momento clave para el Rincón Fertilidad. Las negociaciones se frustraron en sus inicios a causa de una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, que le inhabilitó durante unos meses, aunque su total recuperación le permitió volver a las pistas para ser partícipe de un nuevo título de Liga en Brasil. Ahora, ya en Málaga, sus aspiraciones no paran de crecer. «Como persona, lo mejor que puedo aportar al equipo es que me gusta soñar en grande, quiero lograr cosas grandes y aportar todo lo que pueda siempre», explica la jugadora.

Tiene 24 años, mide 1,80 y esta es su primera experiencia fuera de Brasil, pero no fuera de casa. A los 16 salió de su pueblo, Lucélia (Sao Paulo), de en torno a 20.000 habitantes, para dar sus primeros pasos en el balonmano mientras cursaba la carrera de Fisioterapia, de la que todavía le resta un año. Procede de una familia humilde, su padre trabaja en una fábrica y su madre es ama de casa, aunque nunca pusieron impedimentos para que su hija luchara por lo que quería. «Siempre me han apoyado en todo, también cuando les dije que venía aquí», cuenta Isaura, que asegura no conocer la cultura española. «Lo único que conozco de aquí es la liga de balonmano. Allí la seguimos mucho, además hay varias jugadoras brasileñas aquí y en otros equipos», afirma.

Los datos Nombre completo. Isaura Fernanda De Almeida Menin. Lugar y fecha de nacimiento. Lucélia (Sao Paulo, Brasil), 1 de junio de 1994. Posición y altura. Pivote, 1,80 metros. Palmarés. Tres títulos de Liga en Brasil y experiencia con el combinado nacional en categorías inferiores, además de una concentración con la selección absoluta.

Sólo en el Rincón Fertilidad, ya conocía a dos compatriotas, la extremo Isa Medeiros y la guardameta Alice Fernandes 'Diva', con las que compartió vestuario en las categorías inferiores de la selección brasileña y contra las que jugó cuando ella militaba en el Concordia y sus actuales compañeras en el Pinheiros. «También conocía a Maqui Gandulfo y Rocío Campigli cuando nos enfrentamos a Argentina», añade Isaura. Sin embargo, pese a contar con varias caras conocidas, asegura que todavía necesita adaptarse a un equipo que habla español en su totalidad. «Ahora mismo sí que es un inconveniente el tema del idioma, sobre todo con las centrales, que son las jugadoras con las que más hablamos las pivotes, pero en unos meses espero poder estar hablando bien. De momento, estoy empezando a ver series y películas en español», asegura la brasileña. Aunque tendrá que seguir ejercitando la mímica, sobre todo con la central Emma Boada, con la que comparte piso.

A la espera de que llegue su 'transfer', previsto para esta misma semana, Isaura sólo piensa en empezar a jugar. «En el futuro quiero seguir aquí en España o en Europa, pero de momento mi objetivo están en lograr algo bueno con el club, la Liga, la Copa o mejorar en la Challenge Cup», comienza. Cuestionada sobre su proyección junto a la selección absoluta, comenta: «Creo que aquí puedo tener más posibilidades de que me llamen, además Jorge Dueñas (exseleccionador de las 'Guerreras' y actual técnico de Brasil) siempre está pendiente de esta liga», se sincera.

Temporada y media

A pesar de que muchos piensen que su fichaje viene condicionado por la marcha de la asturiana Patricia Martínez, que dejó el equipo la pasada semana, el técnico malagueño Diego Carrasco asegura que era un refuerzo que no se podía posponer. «Estaba previsto desde antes de saber lo de Patricia, porque a la mínima que 'Roca' (Campigli) tuviera otra lesión y a Patri le pasara algo, nos quedábamos mermados en ese puesto. Necesitábamos seguridad», clama el técnico. La internacional argentina, recién salida de una fractura en un dedo, se convirtió en la única pivote.

Sobre las cualidades de la recién llegada, Carrasco valora: «Destaca tanto por su corpulencia como por su experiencia, va a aportar mucho en la defensa y creo que va a conectar bien con nuestra primera línea: Emma, Maqui… así que creo que en ataque también nos vendrá muy bien». Reforzado ya este puesto y con grandes expectativas en Isaura, esta podría ser la única novedad del Rincón Fertilidad, aunque Carrasco deja la puerta entreabierta. «De momento no planeamos más fichajes, pero siempre que haya una buena posibilidad de traer a una jugadora de nivel… Ya no sólo para esta temporada, sino para la siguiente. Pero, con esta plantilla creo que podemos ir bien para terminar esta temporada», concluye.