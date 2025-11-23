Un décimo aniversario de récord para la Media Maratón Holiday World

La Media Maratón Holiday World de Benalmádena no pudo disponer de un mejor día para celebrar su décimo aniversario. Ni una nube a la vista ... y un sol resplandeciente hicieron que las miles de personas que se calzaron las zapatillas este domingo, además por una buena causa, pudieran disfrutar del paseo marítimo benalmadense en manga corta en pleno mes de noviembre. El clima idílico para la fiesta que supone siempre esta ya consagrada cita popular, marcado por su carácter solidario, y sobre todo, por su carácter lúdico y familiar.

La organización de esta carrera lleva cinco años consecutivos estableciendo su mejor marca en lo que respecta a participación, sin embargo, merece una mención especial el récord de esta edición porque, por primera vez, se consiguió sobrepasar el listón de los 2.000 corredores. Hombres y mujeres de todas las edades, familias enteras, parejas, grupos de amigos y niños disfrutaron el gran ambiente festivo del evento, desde su salida en la rotonda de los Elefantes hasta Puerto Marina en el caso de los corredores de la cita reina, sobre la distancia de 21 kilómetros. Las familias, sobre todo, optaron en su mayoría por las distancias más reducidas, de 10 y 5 kilómetros.

Y lo hicieron en patinete, empujando carritos de bebé, en silla de ruedas o incluso acompañados por sus mascotas, sus más fieles amigos. Cada uno de los participantes escogió su manera de correr, eso sí, siempre haciendo gala de una amplia sonrisa y motivados a lo largo de todo el circuito por más de 15 puntos de animación, con DJ's, 'speaker', bailarines…

La fiesta no concluyó con el cierre de la prueba, porque esta se trasladó al Holiday World Beach Club, donde corredores y sus acompañantes disfrutaron de una paella, música en directo y mucha más animación para poner el broche de oro a la cita.

Los vencedores

Además, se aprovechó este escenario para reconocer a los vencedores. En el caso de la media maratón, el oro fue para Houssame Benabbour, del Club 42k Running), que marcó un tiempo de 1:06.16. Fue una llegada tremendamente igualada, en la que hubo un gran mano a mano con Kristian Jones, del Swansea Harriers (1:06.49). El bronce, con un tiempo de 1:10.27, fue para Alejandro Cañas, del Canes Sport. En la categoría femenina de la media maratón fue Lisa Alice Julien, del Atlética Due Perle, que paró el crono en una hora, 21 minutos y 39 segundos. Se coronó con bastante ventaja con respecto a su siguiente perseguidora, Amanda Lanetoft, que llegó tres minutos más tarde para hacerse con la plata (1:24.41). Por último, cerró el podio, con una marca de 1:25.21, Aoife O Cuill (independiente).

Sin duda, un exitoso aniversario que además, dejó la mejor recaudación posible para la causa benéfica a la que se destinaron las inscripciones: la Fundación CESMA-Proyecto Hombre Málaga, que este 2025, también celebra su 40º aniversario. Esta cita contó con el apoyo del ayuntamiento de Benalmádena, Turismo Costa del Sol, Fundación La Caixa, Trops y la inmobiliaria Alzambra de la Viñuela.