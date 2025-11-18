La décima edición de la Bokerón Bike se celebra este fin de semana con tres modalidades

Este fin de semana se celebra la décima edición de la Bokerón Bike, que consiste en tres pruebas deportivas que se llevarán a cabo en ... el entorno de los Montes de Málaga. El sábado 22 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, están previstas las salidas de las categorías 'Bokerón Adventure' 'Bokerón Race' y 'Bokerón Gravel' desde la Explanada de las Contadoras.

La competición consiste en una carrera de bicicleta de montaña y que tiene diferentes categorías, tanto para la modalidad femenina como la masculina: la 'Bokeron Adventure', con un recorrido de 34 kilómetros y un desnivel acumulado de 720 metros; la 'Bokeron Race', con 68 kilómetros de travesía y un desnivel acumulado de 1.440 metros; y la 'Bokeron Gravel' con idéntico kilometraje y desnivel que la anterior.

La edad mínima para participar es de 16 años. En función de la dificultad, se establecen las subcategorías de junior, sub 23, élite, máster 30, 40, 50 y 60. Los mejores clasificados, teniendo en cuenta el menor tiempo empleado, obtendrán premios dotados económicamente. Los corredores deberán ir equipados con casco, calzado e indumentaria adecuada para la práctica de este deporte. Asimismo, la organización ha previsto dos puntos de avituallamientos señalizados.