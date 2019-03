Damián Quintero y el objetivo del décimo oro europeo El karateca malagueño, gran favorito en el Europeo que empieza este jueves, con las malagueñas María Torres y Marta Vega también con opciones de medalla ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 27 marzo 2019, 14:20

Su entorno natural son las finales, los podios, las entregas de trofeos. Damián Quintero lleva años en la élite del kárate mundial y no está dispuesto a dar un paso atrás. Al contrario, seguramente está ante el reto más importante de su carrera, porque en 2020 tiene la posibilidad de ganar una medalla olímpica para España.

Por eso el deportista nacido en Buenos Aires pero formado en Torremolinos trata de rendir al máximo en cada cita, en cada competición, para sumar puntos cara a los Juegos Olímpicos y llegar en las mejores condiciones.

En un calendario sin cuartel, esta semana Quintero tiene una prueba de máximo nivel en Guadalajara, en los campeonatos de Europa de kárate. No es una competición más, ya que es uno de los campeonatos que más puntúan para el ranking olímpico. El especialista en katas –modalidad sin combate real, en la que se realiza una coreografía de movimientos– es el gran favorito para llevarse el oro en el evento que empieza este jueves y que durará hasta el domingo. Al ser un torneo continental, Quintero no tendrá rivales japoneses lo que hace que tenga muchas más posilidades de alzarse con la medalla de oro. No estará su bestia negra en los últimos campeonatos, el japonés Ryo Kiyuna, actual número 1 mundial. Kiyuna le ganó a Quintero a finales del año pasado en Madrid en la final del Campeonato del Mundo, con un contundente 5-0. Sin los asiáticos, Quintero está casi obligado a ganar el que sería su sexto oro europeo individual y décimo en general, contando los logrados en la modalidad de equipos.

La secuencia de títulos europeos individuales de Quintero es impresionante:ganó el oro en 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. Solo en 2014 se tuvo que conformar con la plata. El malagueño ya no compite por equipos: los subcampeones del mundo Sergio Galán, Francisco José Salazar y José Manuel Carbonell forman el equipo nacional, que también es favorito para el oro.

María Torres / Germán Gabriel

Opciones por equipos

En categoría femenina la provincia de Málaga también tendrá otra opciones de mellada. María Torres ya ganó en Guadalajara la María Torres la Liga Nacional de kárate en kumite (combate), en el mes de diciembre. El equipo femenino español de kumite del que forma parte Torres junto a Cristina Ferrer, Laura Palacio y Cristina Vizcaíno es uno de los favoritos para el podio, con Francia como gran rival. En kata por equipos compite la también malgueña Marta Vega, junto a Lidia Rodríguez y Raquel Roy. En diciembre, Vega logró su primer oro internacional absoluto, en kata por equipos, en el Open de Shangái, en el que participó por la lesión de su compañera Marta García. El equipo español tratará de desbancar a Italia del primer lugar europeo.

En el campeonato de Guadalajara participarán más de 500 karatecas de 51 países, entre ellos Kosovo, que en los Mundiales de Madrid compitió con la bandera de la federación internacional por el no reconocimiento de ese país por parte de España. Este jueves se disputarán las eliminatorias de kata y kumite individual, el viernes las de equipos y entre el sábado y el domingo los encuentros por el bronce y el oro, en los que seguramente habrá participación malagueña.