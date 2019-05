Damián Quintero logra el bronce en Estambul y sigue su carrera hacia los Juegos Olímpicos Quintero y Sánchez, con los miembros de la Federación. / SUR El karateca malagueño venció al estadounidense Torres Gutiérrez y se llevó otra medalla en la Premier League ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 19 mayo 2019, 23:03

«Una medallita más, un pasito más. ¡Seguimos!». Damián Quintero no estaba satisfecho con no poder disputar la final por la medalla de oro en la cita de la Premier League de kárate en Estambul, pero ayer se mostraba satisfecho con la medalla de bronce lograda en la última jornada. Más allá de los resultados de cada cita del circuito internacional, el kárate malagueño sabe que su carrera es a medio y largo plazo y que cuenta más la regularidad que ganar un oro. El gran objetivo de Quintero es estar en los Juegos Olímpicos de Japón del año próximo y para eso tiene que ir sumando puntos en la clasificación mundial, algo que no ha dejado de hacer.

Este domingo por la mañana el especialista en kata logró el bronce tras vencer al estadounidense Torres Gutiérrez. El malagueño se impuso con unos holgados 27.22 puntos frente a los 26.20 del americano. Un buen resultado que le permite mantenerse en los primeros puestos de la clasificación y sumar para Tokio 2020.

Además, su compañera del equipo nacional Sandra Sánchez, número uno del mundo, logró el oro en categoría femenina. Se enfrentó en una nueva final a la japonesa Kiyou Shimizu, segunda en el 'ranking' mundial, a la que ha vencido con 27.94 puntos frente a 27.76 que fueron para la competidora asiática. Una nueva victoria para la talaverana que también lleva una carrera muy sólida para participar en las próximos Juegos Olímpicos.