El cumpleaños más especial de Oumaiz Ouassim Oumaiz, en la pista de atletismo junto a la Blume. / Carlos Mateos/EFE El nerjeño lidera a la selección española hoy, en el Mundial de cross, el día que sopla las 20 velas de la tarta

Como si se tratara del regalo de cumpleaños soñado, Ouassim Oumaiz soplará las veinte velas de la tarta en Aarhus (Dinamarca) debutando en un Mundial absoluto de cross y ejerciendo, pese a su bisoñez, el liderazgo de la selección española, históricamente una de las más laureadas en la disciplina y que sigue poblando con romanticismo los equipos en las diferentes categorías en una modalidad atlética dominada desde hace años de forma tiránica por los africanos.

Oumaiz, nerjeño, es hijo del popular Abderrahim, fondista marroquí que emigró a la localidad axárquica y se instaló allí como camarero en el chiringuito del Ayo, que popularizó la serie 'Verano azul'. Su progresión en los últimos tiempos ha sido espectacular, especialmente desde que se instaló en Madrid y se ejercita en la Blume a las órdenes de Antonio Serrano. El pasado día 10 ganó el Campeonato de España en Cáceres con sólo 19 años, siendo el más joven en lograrlo desde los tiempos de Mariano Haro, y quienes lo conocen de cerca admiran su zancada y atrevimiento en competición.

«Pienso ser igual de atrevido que siempre, pero con cabeza», expone el fondista malagueño, que compatibiliza el campo a través con la temporada en pista; no en vano, en esta se dedicará al 5.000, con el reto del Europeo sub-23 e, incluso, hacer la mínima para el Mundial de Doha. Oumaiz es amigo del gran favorito, el ugandés Jakob Kiplimo, de sólo 18 años y con el que congenió al conocerse en el Cross de Venta de Baños (Palencia). «Coincidí con él en el coche, porque yo también iba a competir Desde ahí tuve una buena relación con él, compartimos los teléfonos, y seguimos en contacto. Es muy tranquilo», explica.

Duros entrenamientos

El malagueño ha intensificado los entrenamientos en estas tres semanas de intervalo entre el Nacional y el Mundial de hoy. «Tenía que mejorar la forma», avisa. «Meterme en el Campeonato de España absoluto, quedar primero y luego llegar al Mundial absoluto ya era una meta. Otra que me he propuesto es quedar entre los 20 primeros, sería un gran reto para mí. Me veo bien», avisa, en una prueba sénior con la friolera de 157 inscritos, la flor y nata del campo a través internacional, con la mitad aproximada de ellos procedentes de países africanos.

Oumaiz (Cueva de Nerja-UMA) viajó el jueves y ayer tuvo un primer contacto con el circuito en Aarhus, con un suave entrenamiento. En concreto, el escenario elegido, a un kilómetro del mar, tiene muchísimas subidas y bajadas, un auténtico 'rompepiernas', con algunas curvas pronunciadas y una parte del recorrido sobre el techo inclinado de un museo, cubierto de hierba. Esa pendiente sobre la parte superior de este edificio será la zona más dura, en una imagen que será insólita y espectacular. Se prevé un tiempo seco y temperaturas bajas, por lo que no se presume un circuito con barro. Sin embargo, los organizadores han dispuesto zonas específicas con arena, con barro, con agua, lo que, unido a las continuas subidas y bajadas, dificultarán un ritmo uniforme.

Kiplimo, actual campeón del mundo sub-20, se presenta con más opciones que el ganador de las últimas ediciones, el keniata Geoffrey Kamworor. Viene de conquistar el título ugandés batiendo al subcampeón mundial de 10.000, Joshua Cheptegei, en tanto que Kamworor perdió con Amos Kirui el campeonato keniano.

Kiplimo, la estrella emergente, ha dominado por completo la temporada de cross en España con triunfos en Atapuerca, Soria y Alcobendas, además de arrebatar a Eliud Kipchoge el récord de la San Silvestre Vallecana con un 'crono' espectacular de 26:54. Si consigue la victoria, Kiplimo será el campeón absoluto más joven de la historia, con 18 años y cuatro meses. Amos Kirui y el campeón etíope, Mogos Tuemay, intentarán meterse en la pelea por el título.

En féminas la keniana Hellen Obiri, invicta en la campaña de cross y campeona mundial de 5.000 en pista, será la favorita. Trihas Gebre liderará la selección española. Por último, en la categoría júnior estará al final el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón de Europa absoluto de 1.500 y 5.000 en pista y que ha declinado estar en la prueba sénior.