Hacia la cuarta Copa de la Reina El equipo, a falta de Isaura, en la puesta de largo del incio de esta temporada. / Marina Rivas El Rincón Fertilidad se mide hoy al Castellón en el partido de ida de clasificación para el torneo MARINA RIVAS Sábado, 19 enero 2019, 00:20

Cuando el Rincón Fertilidad regresó a la máxima categoría nacional, hace ya cinco campañas, no lo hizo sólo para quedarse, sino para no parar de superarse. Así, en su primera temporada en la élite (2014-2015), el equipo que capitaneaba Pepa Moreno dio su primer paso en la Copa de la Reina, aunque no duró mucho, porque cayó en la ronda de clasificación previa. En un formato ahora desaparecido que enfrentaba a los doce equipos de División de Honor e incluía a los dos mejores de la categoría de Plata, el Rocasa Gran Canaria eliminó al cuadro malagueño (26-37), evitando que accediera al torneo del K .O. Aquella fue la primera y última vez que el Rincón Fertilidad quedó apartado de la Copa. Ahora busca su quinta participación.

La suerte sólo tardó un año más en sonreírle. En la campaña 2015-2016, la clasificación previa pasó a disputarse en dos fases, favoreciendo así la participación de seis equipos de la segunda división en la primera ronda. Y, precisamente en aquella primera fase, el rival del conjunto malagueño fue el Castellón. A partido único en esta primera ronda, las malagueñas viajaron a tierras castellonenses y volvieron a casa con el pase a la siguiente tras vencer por 25-29 con una estelar Jenni Gutiérrez, que marcó siete goles. Hoy, cuatro años después y compartiendo categoría, ambos equipos vuelven a verse las caras luchando por lo mismo.

Las de Diego Carrasco ya se enfrentaron a este rival en las rondas previas de la Copa en 2015, la misma edición en que el equipo llegó a su primera fase final

El duelo de esta tarde, a las 18.00 horas y fuera de casa, corresponde sin embargo a la segunda y última fase de clasificación, que se disputa a ida y vuelta, siendo la vuelta el fin de semana del 9-10 de febrero. En este caso, las de Diego Carrasco llegan sumidas en la peor racha de la temporada, con tres derrotas consecutivas en la Liga que han hecho caer al equipo desde la primera hasta la séptima plaza. Aunque por suerte para ellas, la situación de sus rivales es bastante peor. El Castellón es colista y sólo ha logrado una victoria, por la mínima, ante el Alcobendas; además, ya sufrió su primera derrota del año ante el cuadro malagueño (34-25) en Carranque. Sea como sea, el Rincón Fertilidad hará todo lo posible para que aquel pase que consiguieron en 2015 se vuelva a repetir, esta vez con destino a Barakaldo, sede de la fase final en abril. El Castellón pareció traerles suerte porque ese mismo año, tras derrotar al Aula Valladolid (29-25) en la segunda fase, el equipo se clasificó por primera vez en su historia para la fase final del torneo, en la que cayó en cuartos contra el Zuazo (23-34).

El mejor año

En la campaña 2016-2017, a modo de 'déjà vu', las de Diego Carrasco ganaron la primera fase ante el Logroño (19-33), la segunda de nuevo ante el cuadro vallisoletano (29-28) y volvieron a caer en cuartos, ante el Rocasa Gran Canaria (33-21). La dinámica cambió ya el pasado año, histórico para el equipo y la ciudad. Después de frustrarse las negociaciones para que Málaga acogiera la Copa en ediciones anteriores, finalmente la capital de la Costa del Sol fue la sede de la fase final en 2018, por lo que el equipo, que partió con la plaza de anfitrión, no necesitó disputar la clasificación. Además, tras vencer al Guardés en cuartos (26-24), se metió en semifinales por primera vez, donde perdió ante el Bera Bera por 25-26. Como curiosidad, hasta ahora, todos los rivales que han eliminado al Rincón Fertilidad han llegado a la final de la Copa.

Ediciones previas

2014-2015: El Rincón Fertilidad se quedó a las puertas de la fase final tras caer en octavos ante el Rocasa Gran Canaria (26-37).

2015-2016: El equipo entra en la fase final de la Copa por primera vez. En la primera ronda de clasificación ganó al Castellón (29-32), y en la segunda, al Aula Valladolid (29-25). En Copa cayó en cuartos ante el Zuazo (23-34).

2016-2017: Ganó la primera fase clasificatoria ante el Logroño Sporting La Rioja (19-33) y la segunda, de nuevo, contra el Aula Valladolid (19-18). Cayó en cuartos de la Copa ante el Rocasa Gran Canaria (33-21).

2017-2018: Al ser Málaga la organizadora del torneo, el equipo aseguró su plaza como anfitrión, por lo que no disputó rondas clasificatorias. Ya en Copa, ganó al Atlético Guardés (26-24) y cayó en semifinales ante el Bera Bera (25-26).

2018-2019: Comienza la segunda ronda ante el Castellón hoy (18.00 horas) y concluirá el 9 o 10 de febrero en Málaga.