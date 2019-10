Las Corsarias ya piensan en competir La plantilla de las Corsarias, a falta de alguna integrante, en el campo del Juval, donde se entrenan. / M. RIVAS El conjunto malagueño femenino disputará la liga andaluza mixta de flag football y hasta siete de ellas jugarán con la selección andaluza MARINA RIVAS Jueves, 10 octubre 2019, 00:20

Precisamente hace un año, el 5 de octubre de 2018, este periódico recogía la historia de las Corsarias, la sección femenina del único club de fútbol americano de Málaga capital, que comenzó su andadura gracias al apoyo y la difusión que recibió en las redes sociales. La estructura masculina comenzó antes y no tardó en incorporarse a la liga andaluza, mientras que los Potros de Fuengirola daban el salto a la categoría nacional. Sin embargo, a pesar de la novedosa iniciativa de incorporar a las chicas en sus planteamientos, ni ellas estaban preparadas para competir ni tenían cabida en las competiciones de la Comunidad. De hecho, sigue sin existir una liga únicamente para mujeres. Sin embargo, las Corsarias malagueñas ya quieren dar el salto.

Además del fútbol americano como tal, existe una variante que cada vez capta más adeptos, el flag football. Se trata de una modalidad sin contacto, donde bloquear (que no impedir el paso), placar y patear no está permitido, por lo que priman especialmente la velocidad, la agilidad y la estrategia a la hora de distribuir el balón con la misma finalidad, atravesar la línea del ‘touchdown’ (anotación). A modo de curiosidad, la selección española femenina absoluta es la vigente campeona de Europa de flag football. Y para este deporte sí que existe una vía para que el conjunto malagueño pueda empezar a rodar: «Para competir, la única modalidad que hay en Andalucía, a pesar de que las chicas también han entrenado ‘tackle’ (movimiento de derribo del rival), es la de flag football, que es mixta; eso sí, nosotros vamos a jugar con un equipo íntegro femenino», asegura el entrenador del equipo, Alberto Rebo-llo. Todavía no se ha cerrado el número de participantes ni la fecha de inicio, pero se calcula que comenzará antes de final de este año.

Además de esto, han comenzado a llegar las buenas noticias para las jugadoras malagueñas. Y es que, dentro de la apuesta de la Federación Andaluza por este sector, también ha surgido la primera selección femenina de ‘flag’ de la comunidad sénior -la junior es mixta-, cara a los próximos campeonatos de España. Un combinado para el que ya se ha seleccionado a siete de las Corsarias, cuatro para la máxima categoría y tres para el conjunto júnior mixto.

Selección

Las cuatro malagueñas que formarán con el equipo sénior son: Natalia Núñez, de 18 años, que también compite con el júnior masculino de fútbol americano; Marina Rebollo (de sólo 16 años), que cursa Bachiller con vistas a estudiar Matemáticas o Física; Rocío González (21 años) estudiante de cuarto curso de Enfermería y Elisabeth Báez (20 años), de familia colombiana aunque residente en Málaga desde hace años y estudiante de Pedagogía. Mientras, al equipo júnior acudirán María Domínguez (17 años), estudiante de Secundaria con vistas a cursar Psicología; Graciela Mancebo (16 años), en Bachillerato y con intención de graduarse en Educación Infantil, y Ariadna Rebollo (16 años), en el mismo curso académico y con el anhelo de cursar una carrera relacionada con el inglés.