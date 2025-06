Una constelación de estrellas del fútbol en la cuarta edición de World Padel Soccer

Resulta curiosa la gran cantidad de futbolistas profesionales que, tras colgar las botas, se han convertido en auténticos adeptos del pádel. Pero cuando uno les ... ve enfundarse en sus nuevas zapatillas y meterse dentro de la pista, lo comprende todo. Con esta disciplina, vuelve a ellos el gusanillo de la competición; además, en torneos cómo este, disfrutan del reencuentro con excompañeros con los que han pasado los mejores años de su vida profesional. Una constelación de estrellas del fútbol de primer nivel se reúne este martes y miércoles en el Club de Pádel Los Granados, de Marbella, donde se disputa la cuarta edición de World Padel Soccer.

Este evento nació gracias al jugador de pádel profesional marbellí José Bernal y cuenta con el impulso del ayuntamiento de Marbella. Una cita muy especial que cada año capta la atención del público, familias, amigos, niños y mayores, que pueden acudir gratuitamente a ver como sus referentes disfrutan compitiendo con una pala en la mano en su nueva etapa tras la retirada.

En esta edición, se han congregado: Fernando Llorente, David Silva, Fernando Sanz, Soldado, Valcarce, Xavi Prieto, Alejandro Alonso, Toño, Javi Martínez, Rubén de la Red, Moya, Nolito, Pantic, Kepa Blanco, Alfonso Pérez, Iván, Recio, Frank De Boer, Roberto, Codina, Masip, Sergio Sánchez, Notario, Albert Luque, Calderón y Samu García. La visibilidad es máxima porque entre todos ellos reúnen más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales. No es para menos, pueden verse en Marbella campeones del mundo, de la Champions, de la Liga... Auténticas estrellas que ahora se declaran fanáticos del pádel. Roberto, su tercer año en el torneo. «Estoy modo friki total con el pádel y aquí siempre lo pasamos muy bien con los compañeros. Ponemos en práctica lo que hacemos durante el año y nos reencontramos con amigos con los que contamos anécdotas desde cuando estábamos en activo«, cuenta el exportero del Málaga, Roberto, uno de los más competitivos entre las cuatro paredes.

Actualmente, el cancerbero trabaja con el canal de La Liga en el extranjero, comentando partidos y haciendo programas exclusivamente en inglés «Estoy viviendo la industria desde el otro lado y es una gran experiencia. Cuando eres jugador, muchas veces no valoras el sector de la comunicación, todos los preparativos que lleva, sólo nos preocupamos por jugar y estoy valorando mucho la profesión», valora. Otro exmalaguista que disfruta corriendo por la pista y tirándose a por cualquier bola es el malagueño Recio, que debuta en World Padel Soccer. «Me trae muchos recuerdos reencontrarme con amigos y jugadores con los que he jugado y a los que me he enfrentado», cuenta.

En su caso, asegura a SUR que acaba de retirarse oficialmente como futbolista, aunque realmente esta última campaña (su último equipo fue el Córdoba), tampoco llegó a competir. «Me acabo de retirar. Me habían llegado ofertas del extranjero, pero a estas alturas y ya con dolores que voy arrastrando no quería forzar y además tener que movilizar a la familia al extranjero, sobre todo por los niños, que ya son grandes«. Y añade: «Estoy disfrutando de otras cosas que no podía hacer estando en activo, disfrutando de la familia y desconectando, cosas que en estos 14-15 años no he podido hacer. Una etapa nueva la que afronto ahora».

Una de las grandes estrellas y también debutantes en el torneo es el mítico campeón del mundo David Silva que también se retiró recientemente, en 2023: «Llevo poco jugando pero me gusta mucho y este torneo está muy bien porque te reencuentras con muchos compañeros. Yo ya jugaba muchos veranos cuando estaba en activo pero aún me falta coger nivel. Somos muy competitivos». Ahora, su vida es más calmada, pero muy satisfactoria: «Familia, amigos, juego mucho al pádel, hago gimnasio y echo algún partidillo de vez en cuando». Acerca de Málaga, asegura que tiene grandes recuerdos de su etapa como jugador: «Siempre que venía a jugar aquí se me daba bien, con el Valencia, el Celta, la selección… Y tengo buenos recuerdos, además la gente de aquí es encantadora».

Compañero en aquel histórico Mundial de España y también estrella del cartel de esta edición es Fernando Llorente, que actualmente ejerce como comentarista en partidos de Champions y embajador de La Liga y la UEFA. Esta, en Marbella, es su segunda participación. «Después de la primera edición, no podía faltar, me lo pasé super bien, gran ambiente y contento por ver a tantos excompañeros. El año pasado perdimos en la final y este intentaremos mejorar».

Los hay que descubrieron su pasión por el pádel hace poco y los hay que llevan toda una vida... Incluso compaginándolo con el fútbol, tal y como relata el exmalaguista Vicente Valcarce, por cierto, con muy buena técnica y jugador de pádel bastante asiduo. «Ýo empecé con el pádel cuando estaba comenzando en España, yo empecé a jugar con Arnau en torno al 2006, empezamos juntos y además recuerdo que nos iba bien cara al fútbol. Los jugadores nos enganchamos muchísimo a este deporte». Eso sí, en este torneo, la rivalidad se queda en la pista, porque fuera de ella, todos hacen piña y disfrutan compartiendo anécdotas y poniéndose al día. Por su parte, la organización agradece el apoyo del ayuntamiento de Marbella, Hord Rock Hotel Marbella, Trocadero, Cruzcampo, Sierra Blanca States, Simmons y Bullpadell.