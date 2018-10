El Conservas Alsur, a por la reacción en la pista del Zarautz El equipo antequerano, que no termina de despegar en la clasifiación, se mide al Amenabar en tierras vascas ANTONIO J. GUERRERO ANTEQUERA. Sábado, 20 octubre 2018, 00:02

El Conservas Alsur Antequerav visita esta tarde (19.30 horas) al Balonmano Amenabar Zarautz, en la jornada quinta de la División de Honor Plata. No pasa por su mejor momento el cuadro malagueño tras perder en casa su último partido ante el Balonmano Viveros Herol Nava. Los 'verdes' no despegan en la clasificación, al estar más cerca de la zona de abajo que la del objetivo del club: repetir los 'play-off' de ascenso.

En este sentido, el equipo desea volver a la senda del triunfo y ver recompensado su trabajo en resultados. El técnico, Lorenzo Ruiz, pide calma ante la situación: «Hemos jugado contra tres de los grandes. Este año todos los equipos van a ganar a todos. Va a haber muchos cambios en la clasificación. El que tenga más regularidad es el que estará arriba. Hay que ir partido a partido y no tener ansiedad».

Sobre el rival del próximo choque, afirmó: «Es muy peligroso en casa, es una de las canchas más difíciles de la categoría. Su juego se basa en una defensa muy agresiva y, luego, en el contraataque. En ataque posicional son muy dinámicos, con muchas rotaciones y continuidad al balón. Tenemos que hacer un partido excepcional y también ir a ganar».

Derbi intenso en Carranque

Por otro lado, el GAES Málaga recibe en Carranque (20.00 horas) al Cajasur, en uno de los duelos más atractivos de la temporada en el Grupo F de Primera Nacional. Los cordobeses son líderes de la competición, con ocho puntos y un comienzo envidiable. Por su parte, el GAES Málaga, es tercero, con seis puntos. «Soy consciente de que no será fácil, más aún cuando todavía no puedo disponer de todos los jugadores por lesión y algunos que se han incorporado estos días tienen molestias y no están al cien por cien", se lamenta el técnico del cuadro malagueño, José Luis Hidalgo. Se espera un gran ambiente, máxime con el dos por uno para presenciar los dos partidos de balonmano de la tarde en Carranque (antes juega el Rincón Fertilidad femenino).